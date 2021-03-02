《政經脈搏－許照中》加印花稅不致令成交大減，但疫後宜盡速回調

《政經脈搏》新一年度財政預算案出台，當中有關股票買賣印花稅由０﹒１％增加至

０﹒１３％的建議，便尤如給市場投下了一顆震撼彈，令上周三（２４日）港股恆生指數一度下

跌逾千點以上，最終跌幅雖然收窄，但是恆指仍然跌逾９１４點，被市場形容為是一次小型的股

災。



有關財政預算案會考慮增加股票買賣印花稅的問題，其實近期已有政黨及社會人士曾經公開

談論過，認為是解決政府財赤的一個辦法，可是卻未為市場所重視，原因是市場一直認為，股票

交易成本在全球市場一直致力減免收費或降低之下，本港股市身居全球主要國際金融中心之一，

理應不會背道而馳，增加股票交易的成本，避免影響本港市場的競爭力，因此，消息公布之後導

致股市大跌，主要是由於市場並沒有作好這方面的心理準備所致。



＊上調印花稅是開源唯一可行和便捷的辦法＊



這次財政預算案報告突然宣布增加股票買賣印花稅無疑給市場殺個措手不及，因此惹來市場

人士很大的反應和負評，其實也是十分自然的事，但是縱觀目前香港社會整體經濟情況，本港經

過過去年多的社會動盪，加上疫症之下限聚令及封關等防疫措施的長期以來施行，大部分行業包

括航空，旅遊，零售及飲食業都幾陷於停頓，失業率屢創新高，各業倒閉潮接踵而來，再加上特

區政府為舒解社會危困，屢次給各受影響行業提供資助如保就業計劃，也包括向市民派錢等，致

財政出現歷來罕見逾２０００億元的赤字，並預期在疫情仍然未能夠完全受控或消失之前，都將

未能夠會有機會得到改善，稅務收入可以預見於未來數年都將難以恢復正常，特區政府面對開源

無望，稅收受經濟情況影響減少，只有向過去一年多以來來明顯並未受到社會情況及疫情影響，

交投量反而持續上升至逾千億元，甚至２０００億元以上新高交投紀錄的證券市場下手，祭出增

加股票買賣印花稅的這一招，這無疑是唯一可行和便捷的辦法，但是因此也惹來證券業界的強烈

不滿，如此兩難之局，恐非特區政府財經當局始料所及。



＊曾承諾研究取消股票印花稅＊



本地證券業界對增收股票買賣印花稅的反應如此這麼巨大，其實也是多年來藏在業界心中的

「心結」的反射，千禧年特區政府倡導兩會合併，至２００３年強推股票買賣「佣金議價制」，

事件過程之中由於要爭取業界的支持，業界曾獲私下承諾會考慮取消股票交易印花稅，結果經過

２０年不但紋風未動，這次更往上調，但是「佣金議價制」卻讓經紀股票買賣佣金在惡性競爭之

下降至收取所謂「零佣金」者也大有人在，嚴重影響大部分本地證券業界的生計，這次增收交易

印花稅，自然是引起業界強烈的反彈。



＊當局應考慮降低甚至取消股票印花稅＊



增加股票交易印花稅肯定是會令投資成本增加，尢其是習慣以低交易成本在市場頻密進行對

沖買賣的基金，因此反對之聲會以該方面較為強烈，在證券業而言，當然也擔心交易成本增加會

影響投資者入市的意欲，影響交投下降致影響業務收入，然而由於最近幾年眾多大型科企與醫療

企業的陸續來港上市，且成為市場交易的聚焦之點，既大幅增加了市場整體市值，又令市場交易

體積倍升，致大市日均成交額長期都超逾千億元甚至近期的２０００餘億元至３０００億元之間

，而且看似不容易會回到往昔日均交投數百億元的水平，因此，增加交易印花稅的負面影響看來

未至於會大幅拖低市場的平均交易量，對業界業務希望不致造成重大的影響，業界理宜從社會責

任上來看這次的股票交易印花稅的增加，本同舟共濟精神，予以體諒，另方面，特區政府也應本

著互諒互讓精神，於情況改善，經濟恢復正常增長的時候，盡速回調這次的加幅，甚至跟隨環球

主要市場的趨勢，考慮應否降低或甚至取消股票交易印花稅，以增加本地市場的競爭力。

《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

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