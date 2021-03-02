《華峰論證－張華峰》用心服務　自有公允！

《華峰論證》古希臘哲學家赫拉克利特說過：「人不能兩次踏進同一條河流」，但如果人不

懂自省，就會重複犯下相同的錯誤。有報章署名「齊秀峰」的評論員文章指責金融界反對調升股

票印花稅是「獨肥不想拔一毛」，震怒整個金融界後，昨日（１日）再度就印花稅刊文，矛頭直

指本人反對調升印花稅是「行禮如儀」、「走精面」。



必須要先強調，作為議員我一直十分樂意接受市民的意見，亦從不會拒絕客觀理性的批評，

那怕對方對金融一竅不通。然而，對於有人妄顧客觀事實，對香港金融界和本人作出無理指責和

攻擊，實在「是可忍，孰不可忍」，我必須予以反駁。



首先，該評論員指我「空言反對」加股票印花稅、「聰明的代議士」應提出可行替代方案。

我真不知他何來這樣的結論。事實上，早在財政預算諮詢階段，我聯同金融服務界人士已多次向

財政司司長陳茂波和財經事務及庫務局力呈反對調加印花稅的理據，並極力強調政府要增加收入

，就應進一步優化上市制度、積極爭取擴大互聯互通金融產品、加強香港和大灣區的金融合作等

；只有做大個餅才是增加收入的正道。



上述建議，我早已在社交媒體公布，媒體亦有作出報道。如果該評論員自己不留意新聞，反

過來憑空對本人和金融界作出無理的指責和攻擊，難道這就是作為評論員應有的客觀持平？難道

這就是「聰明的評論員」所為？



稍為欣慰的是，他還知道「本地證券營運環境日益惡劣」。但我希望他明白，本地券商營運

困難是由多方面原因造成，比如證券及期貨事務監察委員會（下簡稱證監會）一條又一條嚴苛的

條例增加券商的營運成本；又比如，在零佣金惡性競爭之下，本地中小券商難與跨國大企業「力

博」；首次公開招股（ＩＰＯ）國際配售方式，令中小券商難以從蓬勃股市中受惠，等等。如果

是真正關心本地券商，那就應知道政府調加股票印花稅，必會影響投資者的投資意欲，令交投萎

縮，繼而令本地中小券商的經營百上加斤，甚至成為壓倒中小券商的最後一根稻草！一邊擺出一

副關心中小券商的模樣，一邊又無視中小券商的聲音，支持調加印花稅，豈不矛盾，豈不虛偽？



至於批評筆者沒有向港交所爭取下調各項收費，簡直就是顛倒是非黑白。只要做功課，他就

會知道，我一直以來都極力要求港交所向券商免除報價機月費及其他過時收費。而經過我和業界

的極力爭取，港交所（００３８８）在去年９月１１日亦公布向券商提供１萬元的扣免額，以抵

銷支付予港交所的月費。而見及金融科技發展迅速，吸引海外同地客戶都依靠互聯網交易。為減

低中小券商成本，我親自向港交所要求豁免收取串流報價費，希望港交所積極回應！



一直以來，我所做的每一件事都是為了讓業界有更好的發展前景。就如，要求政府協助本港

券商進入灣區開設辦事處，為灣區投資者提供多元化的金融產品；要求在首次公開招股（ＩＰＯ

）撥出一定比例股份讓中小券商客戶參與，等等。我前年亦成功為業界向政府爭取了向每所合資

格交易所參與者和每個證監會持牌人分別派５萬元和２０００元的資助。而政府推出的「金融服

務業創職位計劃」，亦是我聯同業界努力爭取的成果。



此外，我一直與證監會據理力爭，要求證監會在監督和發展之間取得平衡，以免局限業界的

發展。而證監會自２０１２年起連續９年豁免收取牌照費，令超過４﹒７萬名業界人士受惠；前

年，證監會同意在實施《證券保證金融資活動指引》的頭六個月酌情執法，減輕新規例對券商的

經營影響等，這都是我和業界幾經努力才換來的成果。



上述一切，只要該評論員平時稍有留意新聞，他就會一清二楚。自己不知事實，就盲目批評

別人，這叫惡意中傷！「公道自在人心」，我服務業界的熱誠，相信業界自有公允！



最後，我認為，就上調印花稅一事，大家觀點可以不一，但作為評論員應該客觀理性議事，

支持政府施政更應尊重事實。盲目地攻擊他人，只會挑起矛盾，製造是非，最終只會自毀聲譽！

《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》

