《股壇解碼－戴名》美股或步向熊市；鼎豐（６８７８）債台高築

《股壇解碼》道指上周再創歷史高位３２０００點（去年底預測短期頂部為３１８００點）

後轉弱下跌，道指短期升勢已完，回調在所難免。由於拜登任內將大興基建，天量的資金投入將

必然引起通脹並且拉高息率，這也是預期道指今年有望挑戰３４５００點以上的原因。如果耶倫

想透過發債來融資的話，債息將被進一步大幅扯高，上星期美國１０年期債息大升就是市場基於

這個預期而造成，但增發債券對美國的財政壓力將會難以估計，由於美國現時的債務已達到７萬

多億，相信耶倫最大可能是收緊市場流動性，然後將從市場回收的資金投入大型基建，剩餘的資

金缺口將通過加稅來彌補不足，在股市狂歡過後將做成雪崩式的經濟下滑，相信道指短期

（６個月）內的表現將跑贏所有國家，但今年下半年至明年底將會下試２３５００點附近。



＊東山再起＊



自從拜登上台後，美國在國際舞台上慢慢變得低調和弱勢，相反英國則表現硬朗，在脫歐之

後的種種對外政策，加上國內對疫情的應對方案都讓執政黨聲望日濃，約瀚遜在外交上愈見強硬

，如果美國對外政策回不到特朗普時期的決斷硬朗，相信英國將會在未來幾年取代美國在全球的

領導地位，投資者不妨多留意英國的投資機會。



＊不務正業＊



中國剛公報的２月份官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒６，環比下降０﹒７個百

分點，雖然仍站在盛衰分界線上，但已經是連跌３個月後的９個月低位。若按企業規模分類，大

型企業的ＰＭＩ為５２﹒２，中小型企業ＰＭＩ則按月分別回落１﹒８和１﹒１個百分點，分別

為低於盛衰分界線的４９﹒６和４８﹒３水平，數據顯示中小型企業仍然困苦經營，相反大型企

業（國企佔大多數）的經營環境卻有輕微改善，如果情況持續下去，相信各行業都會出現寡頭壟

斷的局面。

中國著名晶片公司紫光集團被花旗銀行正式向法院要求紫光集團償還２億美元債務，市場流

傳紫光集團主席挪用公司資金投資房地產項目，由於國家出台調控政策而致資金鏈斷裂所致，在

中國全面打造晶片產業的國策帶動下，眾多大小企業紛紛投身晶片行業，相信以晶片之名拿國家

補貼和低價拿地的大有人在，如何防止重蹈多年前ＬＥＤ行業的失敗經驗才是關鍵。據外媒統計

，中國在去年已有約７０億美元的債務違約，當中覆蓋各行各業，相信今年的總額受疫情影響下

將會更高，投資者要小心當中引發的殺傷力會遠高於０８年金融海嘯。



＊請君入甕＊



之前提出恆指圖表形成小雙頂走勢，並且大膽預測初步下跌支持位應該在２９２００點，終

極一跌亦將很快出現，果然從上周二（２３日）至周五（２６日）短短四交易日就下跌了

２０００點，收報２８９８０點。若恆指在本周三（３日）前不能成功收復２９０７０點的話，

下一個下跌目標將在２７４００點附近。牛熊證街貨仍然維持在７７：２３的比例，好友的對手

仍然不夠，相信牛證街貨比例回落到５０以下的時候將會是大升市的開始，投資者勿因大市最近

急跌而貿然入市，只要買貴不要買錯始終是不變的定律。



＊股票簡評＊



鼎豐集團控股（０６８７８）從事提供委託貸款、融資顧問、擔保、典當貸款和融資租賃服

務，集團總部位於廈門，並於泉州及石獅營運兩間分行以及於石獅營運一間典當行，主要客戶包

括福建省有中短期融資需要的中小企及個別人士，業務上和財務公司有點相近，但國內人投資偏

好房地產項目，抵押品自然也以房產為主，參考鼎豐集團控股上半年業績所見，金融業務增長約

２９％，但利潤卻下跌１９％，有理由懷疑是壞帳增多所造成。物業發展和投資業務減少約９％

，但盈利則下跌接近９０％有點不可思議，國內房價並沒有傳出大幅度下跌的消息，但鼎豐集團

控股在物業相關業務上的盈利大幅倒退就有點匪夷所思，猜想是集團所經營的業務有涉及類似香

港的二按業務，而在疫情影響下出現大幅度斷供而引致盈利下跌，如果猜測屬實的話，集團的財

務狀況將會十分脆弱。

再看鼎豐集團控股的欠債就更加不敢恭維，半年報顯示集團的現金加上銀行結餘和其他有限

制的銀行存款總額只有２億，但銀行和其他借貸就有接近１４億，另外公司已發行債券也超過２

﹒７億，集團的財政可謂捉襟見肘，相信集團的全年業績很有可能出現虧損。近日國內對房地產

相關借貸調控收緊令房地產市場的流動性陷於停頓，鼎豐集團控股在２０２１年很有可能逃不出

因為資不抵債而賣盤的命運，投資者有一點要特別留意的是鼎豐集團控股的成交量在上周三（２

４日）的時候出現壓價大成交的情況，很有可能就是行內人所謂的過貨也就是賣盤的前奏。投資

者現在宜謀定而後動。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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