許樹昌：「復必泰」可應付變種病毒，接種後不適與疫苗無關

《經濟通通訊社２日專訊》港府日前公布，有４人在中央圖書館接種疫苗後，出現不良反應

，需送院治理。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種後出現不適，估計因神經反應導致，

與疫苗無關。他又指，到歐美等地方公幹人士，較適合接種復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫

苗，因為數據顯示能夠應付英國及南非變種病毒；而科興並無這方面數據，較適合來往中港人士

接種。

許樹昌估計，有可能市民在接種時，自主神經令到打針時緊張或害怕打針，導致心跳加快血

壓上升而引起不適，亦有可能是迷走神經作用，令血壓下降，抽血的病人不時亦會出現類似的情

況，相信與疫苗沒有直接關係，解決方法是接種時不要望針。



＊何栢良：科興和復必泰疫苗都安全＊



至於早前公務員事務局長聶德權曾表示，發現部分市民接種後出現頭暈症狀，原來只因「無

食早餐」。許樹昌稱，接種時與有否食早餐並沒有太大的關係。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，目前科興和復必泰兩種疫苗，都是安全

的，有文獻顯示接種復必泰疫苗後出現的副作用，如針口不適和疼痛都是正常反應，一、兩日後

會消退，對６０歲以上人士是安全，希望市民不要有誤解。（ｃｌ）

