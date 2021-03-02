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02/03/2021 11:09

【新冠肺炎】佐敦金勳大廈約２０人未能出示檢測證明而遭罰款　

　　《經濟通通訊社２日專訊》港府今早派人到之前被納入強制檢測公告的佐敦金勳大廈進行執
法行動，要求居民出示新冠病毒檢測陰性結果證明。行動由上午約７時開始，至上午約９時結束
，行動中，政府共檢查了約１４０名居民的檢測報告，其中約２０名人士違反強制檢測公告，被
發出強制檢測令及處定額罰款５０００元，要求他們於指明期間內接受檢測。（ｃｌ）

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