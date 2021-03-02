【香港政情】陳曼琪建議放棄雙重國籍擴至常秘職級及重要法定機構

《經濟通通訊社２日專訊》全國人大會議及全國政協會議分別於本月５日及４日在北京召開

，一批港區人大代表及政協委員早上出發乘車前往深圳，明日轉飛北京。港區人大代表陳曼琪表

示，將提交書面建議，設立公職人員選舉及委任的資格審查法。她認為目前政府的所有諮詢委員

會架構，就任時不需要作出聲明及宣誓，建議將來要擁護《基本法》及效忠香港特區。至於放棄

雙重國籍的規定，應擴展至常任秘書長職級，以及重要法定機構，如金管局、保監局等。

她的建議內容包括，必須由在外國無居留權的香港特區永久性居民中的中國公民擔任的行政

長官、主要官員、立法會議員、立法會主席及終審法院和高等法院的首席法官，其誓言除了必須

宣誓擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區，亦

須宣誓擁護中華人民共和國憲法。

她又提出擴大《港區國安法》第６條所規定香港居民在參選或就任公職時應當依法聲明或宣

誓的適用範圍，除包括立法會議員、政府官員及公務人員、行政會議成員、法官及其他司法人員

、區議員等，還需包括法定、非法定和民間機構組織、特區政府所有諮詢委員會成員。

她同時建議，將特區政府各司局級的常任秘書長、公務員敘用委員會主席、廉政專員、申訴

專員、金管局行政總裁、廣播處長、律政處刑事檢控專員、法援署署長、個人資料私隱專員、平

機會主席、機管局主席、選管會主席等的就職就任資格，提升至在外國無居留權的香港永久性居

民中的中國公民的要求。（ｃｌ）（ｚｚ）

