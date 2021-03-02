【香港政情】林鄭月娥周五將列席人大會議開幕式

《經濟通通訊社２日專訊》行政長官辦公室表示，特首林鄭月娥周四（４日）經深圳前往北

京，翌日列席第十三屆全國人民代表大會第四次會議開幕式。行政長官辦公室主任陳國基隨行。

林鄭月娥周日（７日）經深圳返港。在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務

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