【國安立法】初選案被告楊雪盈法庭暈倒，今早１１時半再開庭

《經濟通通訊社２日專訊》去年民主派初選，４７名組織或參與的人士，被控「串謀顛覆國

家政權罪」，案件周一（１日）下午在西九龍裁判法院提堂，控方反對各被告保釋，辯方則提出

擔保申請，截至今晨２時許、總裁判官蘇惠德仍未完成處理所有被告的保釋申請，國安法指定法

官蘇惠德到凌晨２時半後表示，聆訊不能通宵進行，決定暫時休庭，押後到今早１１時半再開庭

，處理各被告的保釋申請。

聆訊進行到今晨１時許，其中一名被告，灣仔區議會主席楊雪盈於庭內感到不適，庭內人員

擬尋求醫生支援，蘇官暫時休庭。據悉楊雪盈在被告席中步行時突然暈倒在地，梁國雄馬上扶住

楊，讓其躺臥在地，眾人馬上圍住。楊其後已經醒過來，披著多件外衣，警方表示已致電救護服

務求助。

裁判官重新開庭，基於有被告體力不支，亦避免戴耀廷經通宵聆訊後今早再到上訴庭應訊，

宣布押後案件至今早１１時半處理。期間楊雪盈及在醫院留醫的另一名被告徐子見須還柙警方看

管，其餘眾被告交由懲教處看管。

至凌晨３時許散庭時，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠及環保觸覺創辦人譚凱邦先後感到不

適，送明愛醫院治理。前立法會議員梁國雄其後同樣不適送院。（ｓｌ）（ｚｚ）

