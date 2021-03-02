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02/03/2021 16:32

【新冠肺炎】本港新增１３宗確診，７宗本地感染４宗源頭不明

　　《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至３月２日零
時零分，本港新增１３宗新冠肺炎確診個案，涉及５男８女，年齡介乎１８至８３歲。包括６宗
輸入，７宗本地感染病例中，有４宗源頭不明，其餘３宗為相關個案，包括１人為黃頌仁醫生診
所病人。另有１０多宗初步陽性個案，當中９宗暫時源頭不明。

＊科大退休男子染疫＊

　　源頭不明確診患者中，包括一名退休人士，居於西貢大學道科大教職員宿舍７座，傳染期間
曾打網球。他曾與一名２月１６日經「回港易」返港、早前曾到上海並確診的人士接觸。該人士
由深圳灣返香港，檢測陰性，在香港住坑口蔚藍灣畔三座，大廈需強制檢測。他與今日確診的患
者是同事，曾經見面和開會，中心暫時列為本地個案，但不排除與上海確診個案相關。
　　今日無源頭個案患者分別住在黃大仙彩虹道麗景樓、科技大學教職員宿舍７座、秀茂坪邨秀
康樓及沙田第一城等地。相關個案報稱住址為深水埗通州街長樂大廈，曾下塌尖沙嘴馬哥孛羅香
港酒店（屬Ｓｔａｙｃａｔｉｏｎ住宿度假）。

＊健身中心銷售員初步確診，曾光顧酒吧＊

　　至於，９宗初步陽性而源頭不明的個案，包括有健身中心做銷售、到蘭桂坊酒吧光顧等人士

　　張竹君表示，防護中心已成功聯絡４位「名潮食館」食客，令仍未能聯絡的食客數字減至
１１人。
　　新增６宗屬輸入個案，其中２人是從印尼抵港的外傭，有２人由巴基斯抵港，另有２人從杜
拜來港。

＊增聘３間私營化驗室＊

　　醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，普通科門診深喉唾液的檢測量需求大，有外
判商做得較慢，故昨日開始已聘多三間私營化驗室，以增加每日化驗量。（ｃｌ）

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