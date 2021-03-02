【香港政情】醫管局員工陣線主席余慧明被控顛覆國家政權罪被停職

《經濟通通訊社２日專訊》民主派５５人參與「３５＋初選」涉嫌違反《港區國安法》，今

年１月被警方國安處拘捕，最終４７人被控串謀顛覆國家政權罪，包括醫管局員工陣線主席余慧

明。醫管局總行政經理劉家獻表示，已按既定人事程序，對余慧明作出停職安排。

據報，余的合約將於今年９月到期，工會估計她屆時很可能不獲續約，並因此無法再擔任主

席一職。（ｃｌ）（ｚｚ）

