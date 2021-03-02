【企業盈警】橙天嘉禾（１１３２）料全年虧損擴至最少２﹒５億元

《經濟通通訊社２日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）公布，預期於截至去年１２月３１日止
年度錄得虧損淨額不少於２﹒５億元，而２０１９年度虧損淨額則為３５１０萬元。
該集團指，虧損擴大主因多個營運地區為應對ＣＯＶＩＤ－１９大流行而實施的檢疫措施，
其中包括臨時關閉戲院，令營運受到異常及非正常干擾，導致營業額大幅減少所致。
該集團指，於適當時候公布業績。（ｗｈ）
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