【企業盈警】彩客化學（０１９８６）料全年純利跌最多７３％

《經濟通通訊社２日專訊》彩客化學（０１９８６）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利將不少於１﹒４億元人民幣，將較２０１９年度下跌不多於７３％。

該集團指，純利下跌主因主要產品染料中間體平均售價受市場狀況影響，包括新型冠狀病毒

疫情影響，與２０１９年同期相比有所下跌，導致於相關期間收入及毛利率亦有所下跌。

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