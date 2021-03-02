《日入而息》銀保監憂外圍泡沫爆破Ａ股走低，港股挫３５６點

《今天重點》﹡陳茂波稱目前無意再調高股票印花稅，未有徵收股息稅計劃

﹡郭樹清稱互聯網金融按規則統一管理，滿足資本充足率；今明兩年銀行需處

置不良貸款規模或將增長；支持香港為內地企業融資，理財通有更多舉措；

支持實體經濟的很多政策今年肯定要延續下去；去年實現向實體經濟讓利

１﹒５萬億元目標；房地產金融化泡沫化得到遏制；擔心國外金融泡沫破滅

，目前外資流入可控

﹡傳螞蟻集團擱置對現有及離職員工股份回購計劃；據報螞蟻集團董事長井賢

棟表示公司最終將會上市

﹡本港新增１３宗確診，７宗本地感染４宗源頭不明

﹡名潮食館通風不達標，Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ終止其租約



《即日市況》﹡銀娛三桶油領跌，港股高開低走挫３５６點收２９０９５



《深滬股市》﹡滬指收跌１﹒２％白酒股再倒下，監管憂外圍泡沫爆破



《美元匯價》﹡歐洲經濟正逐步恢復，下半年或更樂觀；歐元最新報１﹒２０３２╱３６，

日圓最新報１０６﹒９１╱９３



《公司業績》﹡中信股份（００２６７）附屬中信泰富特鋼去年純利升１１﹒８％

﹡海港企業（０００５１）去年盈轉虧蝕１１﹒１９億元，派第二次特別中期

股息７仙

﹡利福國際（０１２１２）去年純利大跌９３％，不派末期息

﹡理文化工（００７４６）去年少賺２８％，派末期息１６﹒５仙

﹡理文造紙（０２３１４）去年純利按年增１０﹒７％至３６﹒５億元，派息

１８仙



《公司資訊》﹡證監會和港交所（００３８８）簡介ＳＰＡＣ在環球金融市場的最新發展

﹡快手（０１０２４）打擊宣揚拜金類不良內容，年內已處置逾萬個帳號

﹡東軟教育（０９６１６）落戶莆田：與湄洲灣職業技術學院共建現代產業學

院

﹡金輝集團（００１３７）附屬公司以約７２８萬美元收購船舶

﹡信義玻璃（００８６８）今年浮法玻璃產能目標為８００萬噸，料首季價格

續升

﹡渣打（０２８８８）倫交所回購近１５２萬股，涉約７８１７萬港元

﹡傳新世界（０００１７）旗下香港瑰麗酒店擬美國ＳＰＡＣ上市集資約４億

美元

﹡匯安智能（０８３７９）控股股東擬溢價１﹒７８倍減持兩成股權

﹡消息指心瑋醫療科技最快次季上市，集資約２３億元

﹡港鐵（０００６６）與高銀及鷹君就何文田站上蓋發展權達成協議

﹡大發地產（０６１１１）首兩個月累計合同銷售額７０﹒１２億元人民幣

﹡泰林科建（０６１９３）收購沙田新都廣場一單位，涉９５０萬元

﹡匯豐表示人口老化令累積財富需求增，保險財富管理等成最大投資者

﹡中梁控股（０２７７２）２月份合約銷售金額按年升４﹒４８倍

﹡金地商置（００５３５）２月合約銷售額２７﹒８６億人民幣，按年增逾３

倍

﹡融信中國（０３３０１）２月合約銷售額增２﹒９倍至１１９﹒０２億元人

民幣

﹡當代置業（０１１０７）２月合約銷售額按年增２﹒６７倍至３２﹒０８億

元人民幣

﹡中電源動與英基學校協會合作，為八間英基學校引入太陽能發電



《神州民企》﹡吉利（００１７５）、百度成立合營「集度汽車」，註冊資本達２０億元人

民幣

﹡玖龍紙業（０２６８９）馬來西亞建廠承諾投資百億元

﹡中國恆大（０３３３３）２月物業實現合約銷售額按年跌３２﹒４％；恆大

．珺瓏灣第２期加推１２８伙，折實價３７９萬起

﹡合景泰富集團（０１８１３）２月份預售額按年增加１﹒６７倍



《中國要聞》﹡胡潤全球富豪榜：馬斯克首成全球首富，鐘睒睒列第七

﹡新版國家醫保目錄三款國產抗癌藥價格大削逾７０％

﹡郭樹清稱互聯網金融按規則統一管理，滿足資本充足率；今明兩年銀行需處

置不良貸款規模或將增長；支持香港為內地企業融資，理財通有更多舉措；

支持實體經濟的很多政策今年肯定要延續下去；去年實現向實體經濟讓利

１﹒５萬億元目標；房地產金融化泡沫化得到遏制；擔心國外金融泡沫破滅

，目前外資流入可控

﹡農行谷澍稱延期還本付息貸款不良率略高，惟風險可控

﹡銀保監表示銀行、保險去年科技資金投入齊增逾兩成；銀保監郭樹清稱金融

資產盲目擴張得到根本扭轉

﹡上海將加強涉破產事務辦理程序規範性建設

﹡上海清算所發布債券違約及風險處置操作指引

﹡滬銀保監局將加大對市場亂象和機構合規情況檢查力度

﹡滬藥品經營許可審批制度改革，取消藥店間距限制

﹡中物聯表示倉儲指數季節性回落，短期行業將趨向好格局

﹡２月內地信託發行規模急降６０％，融資額下滑四成五

﹡國開行今年擬發放重大科技項目專項貸５００億元人民幣以上

﹡傳螞蟻集團擱置對現有及離職員工股份回購計劃；據報螞蟻集團董事長井賢

棟表示公司最終將會上市

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡美國貿易代表辦公室：考慮設立進口商品碳稅

﹡報道指百度Ｂ站快尋求上市聆訊，共籌或逾６００億元

﹡孟晚舟引渡聽證會再開庭，辯方反駁誤導匯控指控

﹡傳法國多個電訊商開始在各個城市拆除華為設備

﹡華為時隔一個月再發債４０億，內地融資規模２３０億

﹡中國煤企前三個月發債募資額同比減８７％，十年新低

﹡２月人民幣主要品種成交環比跌２５﹒５％至一年低

﹡十三屆全國人大首場新聞發布會４日晚上視頻形式舉行

﹡上周深圳多區二手房報價下跌，龍華中心區跌８％

﹡騰訊音樂與台灣華研國際音樂達成戰略合作

﹡張近東賣股後蘇寧易購控制權成謎，深交所要求說明

﹡全國首個省級金融科技倫理委員會於浙江成立



《寶島快訊》﹡台股持平收市，據報台積電有望於明年量產３納米晶片



《其他消息》﹡林鄭月娥周五將列席人大會議開幕式

﹡陳曼琪建議放棄雙重國籍擴至常秘職級及重要法定機構

﹡７２１暴動案，證人稱與女記者同被襲見白衣女子倒地

﹡４７人涉違國安法，６被告送院或出席其他審訊而缺席

﹡佔中案戴耀廷等９人上訴聆訊，上訴庭今早處理

﹡初選案被告楊雪盈法庭暈倒，今早１１時半再開庭

﹡英美斥國安法打壓政治異見，中國駐英使館：無稽之談

﹡陳茂波稱上調股票印花稅無損本港競爭力，未有徵收股息稅計劃

﹡當局以「安心出行」向Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ逾２００商舖顧客發通知

﹡葉國謙稱兩會改革選舉制度機會高，料取消選委會中區議員席位

﹡李家超料新皇崗口岸２０２３年落成，貨運通關將取消；李家超稱新皇崗口

岸採用深圳灣模式，港方口岸區查檢

﹡金發局與巴黎歐洲金融市場協會簽署諒解備忘錄加強合作關係

﹡本港２月住宅買賣合約總值按月上升４３﹒３％

﹡黃偉綸稱市建局「大豐收」，料今年可供應逾３０００伙

﹡深股通額度全日流走２２﹒１億元；滬股通流走２２﹒５億，陸股通淨流出

６８億逾４個月多

﹡分析指恆指改革將令阿里巴巴得益，騰訊恐成最大輸家

﹡路勁港島南岸１期命名為「晉環」，料本月內推出

﹡「維港滙Ｉ」本周開價，最快日內開放示位

﹡彭博報道無再提加印花稅，財政司司長辦公室表示以最終報道為準



《新冠肺炎》﹡本港新增１３宗確診，７宗本地感染４宗源頭不明

﹡名潮食館通風不達標，Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ終止其租約

﹡佐敦金勳大廈約２０人未能出示檢測證明而遭罰款

﹡薛永恆稱「復必泰」明起網上預約，料輪候時間或較長

﹡明早九時起可網上預約接種「復必泰」疫苗

﹡政府發放首批科興疫苗，部分私家醫生今起為市民接種

﹡許樹昌稱「復必泰」可應付變種病毒，接種後不適與疫苗無關

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