【恒指改革】大摩料恒指市盈率升１﹒５倍，金融業權重降至３３％

《經濟通通訊社３日專訊》恆指公司早前公布優化「恆生指數」諮詢總結，包括目標於明年

中前將成分股數目增加至８０隻，最終固定為１００隻；維持香港公司成分股的數目為２０至

２５隻；以及所有恆生指數成分股，劃一權重上限為８％等。

摩根士丹利發表研究報告指，恆指優化後，新經濟企業的權重或會增加，或能使恆指的市盈

率提高１﹒５倍。該行預期，金融板塊的權重將由４１﹒９％減少至３２﹒８％，為跌幅最大的

板塊，而消費則成升幅最大行業，估計由１５﹒８％升至２２﹒４％。

該行認為，家庭消費自２０１５年起已成為內地經濟增長最大動力，因此優化後的恆生指數

，將更能反映出內地宏觀經濟結構的變化。同時，恆指公司維持香港公司股份數目為２０至

２５隻，令恆指與ＭＳＣＩ中國指數等內地專用的股票指數有所分別。



＊美團及阿里巴巴受惠最多資本流入＊



大摩又指，優化之後，美團（０３６９０）和阿里巴巴（０９９８８）將成為最多資本流入

的股份，主要受惠於新經濟企業的權重提升。但騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）和匯

控（００００５）或會錄得龐大流出，因為劃一權重８％變相令相關企業的權重下降。

此外，該行指出，如果以被動資金佔日均成交的佔比去計算，中國燃氣（００３８４）、周

大福（０１９２９）及再鼎醫藥（０９６８８）或成最大受惠者，相反友邦、中電

（００００２）和匯控將受最大損害。（ｓｋ）



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