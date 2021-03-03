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即市新聞

03/03/2021 11:56

【恒指改革】大摩料恒指市盈率升１﹒５倍，金融業權重降至３３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》恆指公司早前公布優化「恆生指數」諮詢總結，包括目標於明年
中前將成分股數目增加至８０隻，最終固定為１００隻；維持香港公司成分股的數目為２０至
２５隻；以及所有恆生指數成分股，劃一權重上限為８％等。
　　摩根士丹利發表研究報告指，恆指優化後，新經濟企業的權重或會增加，或能使恆指的市盈
率提高１﹒５倍。該行預期，金融板塊的權重將由４１﹒９％減少至３２﹒８％，為跌幅最大的
板塊，而消費則成升幅最大行業，估計由１５﹒８％升至２２﹒４％。
　　該行認為，家庭消費自２０１５年起已成為內地經濟增長最大動力，因此優化後的恆生指數
，將更能反映出內地宏觀經濟結構的變化。同時，恆指公司維持香港公司股份數目為２０至
２５隻，令恆指與ＭＳＣＩ中國指數等內地專用的股票指數有所分別。

＊美團及阿里巴巴受惠最多資本流入＊

　　大摩又指，優化之後，美團（０３６９０）和阿里巴巴（０９９８８）將成為最多資本流入
的股份，主要受惠於新經濟企業的權重提升。但騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）和匯
控（００００５）或會錄得龐大流出，因為劃一權重８％變相令相關企業的權重下降。
　　此外，該行指出，如果以被動資金佔日均成交的佔比去計算，中國燃氣（００３８４）、周
大福（０１９２９）及再鼎醫藥（０９６８８）或成最大受惠者，相反友邦、中電
（００００２）和匯控將受最大損害。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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