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即市新聞

03/03/2021 07:50

《油金掠影》美債收益率下跌金價反彈，油價跌近２％至兩周低位

　　《經濟通通訊社３日專訊》由於市場預期「油組（ＯＰＥＣ）和盟友」（ＯＰＥＣ＋）將開
會放鬆油供限制，油價周二跌近２％至兩周低位。布油期貨跌１﹒６％報每桶６２﹒７０元（美
元﹒下同），為２月１２日以來收盤低位；而美油期貨則跌１﹒５％報每桶５９﹒７５元，創２
月１９日以來收市低位。而油組秘書長巴爾金指，ＯＰＥＣ認為油需前景總體為樂觀，特別在亞
洲市場。而　ＯＰＥＣ＋將於周四召開會議，市場料會上或討論每日增產１５０萬桶。
　　美國石油協會（ＡＰＩ）周二公布數據，顯示上周美油庫存意外大升。上周油存增加７４０
萬桶，有別於路透調查分析師預期減少９２﹒８萬桶。汽油庫存則減少９９０萬桶，較路透調查
分析師預估減少２３０萬桶為多，而包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存則可下降９１０萬桶，
較預期為下降３００萬桶為多。而據知美國能源信息署（ＥＩＡ）將周三發布庫存報告。
　　
＊美元和美國國債收益率回落，金價微漲＊

　　由於美元和美國國債收益率回落，金價周二微漲。現貨金曾漲０﹒８％報１７３６﹒４６元
，現時則報１７３６﹒５３元；而美國黃金期貨則漲０﹒６％至１７３３﹒６０元。
　　美國國債收益率從約一年高位回落，而美元指數亦下跌０﹒３％，帶動金價走上。
　　其他貴金屬方面，白銀曾漲１﹒４％至２６﹒８４元，現時亞洲市則報２６﹒７４元；而鈀
金曾漲０﹒８％至２３６９﹒２６元，現時報２３７３﹒４２元。（ｊｃ）

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