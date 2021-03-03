《華爾街內望》蘋果及特斯拉等科技股下挫，美股走軟納指跌近２％

《經濟通通訊社３日專訊》市場等待美國國會批准另一項經濟刺激計劃，但受蘋果和特斯拉

等科技股下挫影響，美股周二（２日）走軟，當中納指更跌近２％。

道指跌１４３點或０﹒４６％，收報３１３９１點。標指跌３１點或０﹒８１％，報

３８７０點。納指跌１﹒６９％或２３０點，報１３３５８點。羅素２０００指數跌１﹒９％或

４３點，報２２３１點。

市場為美國批准第三種疫苗以及美國眾議院為１﹒９萬億美元新救助方案「開綠燈」感到樂

觀，而參議院本周將開始就上述法案展開辯論，民主黨人希望採用立法協商程序，使法案以簡單

多數獲得通過。

板塊方面，市場恢復板塊輪動，材料股、必須消費品類股上揚，科技股下跌，當中蘋果跌約

２％，特斯拉挫超４％，亞馬遜跌幅亦達１﹒６％。

其他個股方面，遭沽空的抵押貸款服務供應商Ｒｏｃｋｅｔ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ成為

Ｒｅｄｄｉｔ論壇ＷａｌｌＳｔｒｅｅｔＢｅｔｓ的新目標，股價勁升７１％。

科爾百貨（Ｋｏｈｌ’ｓ）微漲０﹒６％，公司季績超市場預期，並主要受線上銷售提振以

及成本控制。

尼爾森收視率調查公司（Ｎｉｅｌｓｅｎ Ｍｅｄｉａ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）跳漲

７﹒６％，公司將視頻廣告業務出售予電視流媒體平台提供商Ｒｏｋｕ，不過公司股價急跌

７﹒３％。

十年期國債收益率上周觸及一年高位後企穩，收跌３﹒６個基點至１﹒４１％，三十年期國

債收益率跌１﹒２個基點至２﹒２０９％。（ａｌ）

