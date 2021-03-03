  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2021 07:50

《華爾街內望》蘋果及特斯拉等科技股下挫，美股走軟納指跌近２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》市場等待美國國會批准另一項經濟刺激計劃，但受蘋果和特斯拉
等科技股下挫影響，美股周二（２日）走軟，當中納指更跌近２％。
　　道指跌１４３點或０﹒４６％，收報３１３９１點。標指跌３１點或０﹒８１％，報
３８７０點。納指跌１﹒６９％或２３０點，報１３３５８點。羅素２０００指數跌１﹒９％或
４３點，報２２３１點。
　　市場為美國批准第三種疫苗以及美國眾議院為１﹒９萬億美元新救助方案「開綠燈」感到樂
觀，而參議院本周將開始就上述法案展開辯論，民主黨人希望採用立法協商程序，使法案以簡單
多數獲得通過。
　　板塊方面，市場恢復板塊輪動，材料股、必須消費品類股上揚，科技股下跌，當中蘋果跌約
２％，特斯拉挫超４％，亞馬遜跌幅亦達１﹒６％。
　　其他個股方面，遭沽空的抵押貸款服務供應商Ｒｏｃｋｅｔ　Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ成為
Ｒｅｄｄｉｔ論壇ＷａｌｌＳｔｒｅｅｔＢｅｔｓ的新目標，股價勁升７１％。
　　科爾百貨（Ｋｏｈｌ’ｓ）微漲０﹒６％，公司季績超市場預期，並主要受線上銷售提振以
及成本控制。
　　尼爾森收視率調查公司（Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｍｅｄｉａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）跳漲
７﹒６％，公司將視頻廣告業務出售予電視流媒體平台提供商Ｒｏｋｕ，不過公司股價急跌
７﹒３％。
　　十年期國債收益率上周觸及一年高位後企穩，收跌３﹒６個基點至１﹒４１％，三十年期國
債收益率跌１﹒２個基點至２﹒２０９％。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/03/2021
《神州經脈》監管料不良貸款將續增　憂外圍泡沫破裂A股高開低走
FOCUS02/03/2021
【FOCUS】恒指改頭換面　冥冥或加大寡頭競爭
財經熱話02/03/2021
【染藍加速】恒指改革藍籌擴容　何啟俊：快手染藍可期分注吸納
開市Good Morning02/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：晶片股短期區間上落
財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻　上市3個月可快速納入指數
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>