《缸邊隨筆－石鏡泉》為甚麼港股昨日跌？

《缸邊隨筆》美１０年債息回跌，美股三個指數前晚（１日）都大升。但為何昨日（２日）

港股早升晚跌？



一般講原因有三：



（１）陳茂波謂股票交易稅仍有上升空間，後來澄清了，市仍跌，故此因非因；



（２）郭樹清的金融市場泡沫論，以及房地產市場的灰犀牛論；



市場昨日沒有提出第三個原因，故今文就討論（２）這個原因。



郭樹清在前日介紹了２０２１年銀保監會著力造好六方面工作：



（１）完善金融有效支持實體經濟的體制機制更加精準支持科技自立自強、先進製造、民營

企業、小微企業、鄉村振興、綠色發展等重點領域；



（２）深化金融供給側結構性改革；



（３）把防範風險作為金融業的永恆主題、毫不鬆懈地監控和化解各類金融風險；



（４）維護公平競爭市場，強化反壟斷和防止資本無序擴張；



（５）實施更深入的金融市場和機構改革；



（６）深入開展金融反腐敗鬥爭。



大家要留心的是第（１）、第（３）、第（４）項。



第（１）點是哪些企業會受關顧；



第（３）點是消滅風險於萌芽狀態，這即是銀保監會盯到實任何風險的苗頭，亦即是唔好稔

會放水，大放水；



第（４）點是大到不能倒、Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ不可以在中國上演，這對於

不少人憧憬的新科技「巨頭」要減為「Ｎ個中頭」。



看看，中央就是只照顧弱者，要均富，不能獨富。鄧小平的改革開放最終目的是：先讓一小

部分人富起來；後句的潛台詞是：這小部分富人也帶領其他人富起來。這就是：有中國社會主義

特色的「資本主義」，這句是我杜撰出來的，故如你以為社會主義不讓你富是錯。但如你想獨富

，則犯錯，所以那個甚麼的胡潤首富榜有害人之嫌。



＊郭樹清：房地產是灰犀牛＊



對於房地產，郭樹清更毫不含糊地指出房地產是灰犀牛，肯定會被銀保監盯死，你一起跑，

銀保監就會開「槍」。



郭樹清指出，有些人買樓不是自住，是投資、投機。請留意這個指示即是：樓只可自住，投

機不可，投資也不宜。所以不排除國內遲些會推出漸進式的房地產稅，自住可以免稅或少稅，投

資加多啲稅，投機加多啲多啲多啲稅。若是這樣，不排除國內樓價會有壓力，而房地產公司的攞

地和售價對眾，不能不有變，這對內房股價會有影響。



中央力遏樓市多年，結果是２０２０年房地產貸款增速８年來首次低於各項貸款增速，有這

首捷，你道銀保監會讓你房地產貸款打翻身杖？甭想。



郭樹清這個言論是否是新意？不是，是舊調。筆者月前在某銀行的內部研討會上就已解說過

郭樹清、易綱（人行行長）等的過往觀點作出總述。如果仍有投資者對這「四金剛」，加證監主

席易會滿和馬駿的「管」抱有幻想的話，請拋掉之，由今日開始，要對「管」這個字，抱有敬畏

，在風險管理上，要注意注意了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

