  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》為甚麼港股昨日跌？

　　《缸邊隨筆》美１０年債息回跌，美股三個指數前晚（１日）都大升。但為何昨日（２日）
港股早升晚跌？
　
　　一般講原因有三：
　
　　（１）陳茂波謂股票交易稅仍有上升空間，後來澄清了，市仍跌，故此因非因；
　
　　（２）郭樹清的金融市場泡沫論，以及房地產市場的灰犀牛論；
　
　　市場昨日沒有提出第三個原因，故今文就討論（２）這個原因。
　
　　郭樹清在前日介紹了２０２１年銀保監會著力造好六方面工作：
　
　　（１）完善金融有效支持實體經濟的體制機制更加精準支持科技自立自強、先進製造、民營
企業、小微企業、鄉村振興、綠色發展等重點領域；
　
　　（２）深化金融供給側結構性改革；
　
　　（３）把防範風險作為金融業的永恆主題、毫不鬆懈地監控和化解各類金融風險；
　
　　（４）維護公平競爭市場，強化反壟斷和防止資本無序擴張；
　
　　（５）實施更深入的金融市場和機構改革；
　
　　（６）深入開展金融反腐敗鬥爭。
　
　　大家要留心的是第（１）、第（３）、第（４）項。
　
　　第（１）點是哪些企業會受關顧；
　
　　第（３）點是消滅風險於萌芽狀態，這即是銀保監會盯到實任何風險的苗頭，亦即是唔好稔
會放水，大放水；
　
　　第（４）點是大到不能倒、Ｗｉｎｎｅｒ　ｔａｋｅｓ　ａｌｌ不可以在中國上演，這對於
不少人憧憬的新科技「巨頭」要減為「Ｎ個中頭」。
　
　　看看，中央就是只照顧弱者，要均富，不能獨富。鄧小平的改革開放最終目的是：先讓一小
部分人富起來；後句的潛台詞是：這小部分富人也帶領其他人富起來。這就是：有中國社會主義
特色的「資本主義」，這句是我杜撰出來的，故如你以為社會主義不讓你富是錯。但如你想獨富
，則犯錯，所以那個甚麼的胡潤首富榜有害人之嫌。
　
＊郭樹清：房地產是灰犀牛＊
　
　　對於房地產，郭樹清更毫不含糊地指出房地產是灰犀牛，肯定會被銀保監盯死，你一起跑，
銀保監就會開「槍」。
　
　　郭樹清指出，有些人買樓不是自住，是投資、投機。請留意這個指示即是：樓只可自住，投
機不可，投資也不宜。所以不排除國內遲些會推出漸進式的房地產稅，自住可以免稅或少稅，投
資加多啲稅，投機加多啲多啲多啲稅。若是這樣，不排除國內樓價會有壓力，而房地產公司的攞
地和售價對眾，不能不有變，這對內房股價會有影響。
　
　　中央力遏樓市多年，結果是２０２０年房地產貸款增速８年來首次低於各項貸款增速，有這
首捷，你道銀保監會讓你房地產貸款打翻身杖？甭想。
　
　　郭樹清這個言論是否是新意？不是，是舊調。筆者月前在某銀行的內部研討會上就已解說過
郭樹清、易綱（人行行長）等的過往觀點作出總述。如果仍有投資者對這「四金剛」，加證監主
席易會滿和馬駿的「管」抱有幻想的話，請拋掉之，由今日開始，要對「管」這個字，抱有敬畏
，在風險管理上，要注意注意了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/03/2021
《神州經脈》監管料不良貸款將續增　憂外圍泡沫破裂A股高開低走
FOCUS02/03/2021
【FOCUS】恒指改頭換面　冥冥或加大寡頭競爭
財經熱話02/03/2021
【染藍加速】恒指改革藍籌擴容　何啟俊:快手染藍可期分注吸納
開市Good Morning02/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：晶片股短期區間上落
財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻　上市3個月可快速納入指數
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>