【大國博弈】中芯：努力令生產連續性及擴產規劃不受美國禁令影響

《經濟通通訊社３日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）在上交所互動平

台回答美國禁令相關問題，稱公司會儘最大努力，持續與全球產業鏈夥伴合作，保證生產連續性

及擴產規劃不受影響。

雖然不確定性依然存在，但始終堅持依法合規經營，有信心保證短期內生產經營不受重大不

利影響。（ｎｓ）

