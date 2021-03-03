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03/03/2021 09:07

【大國博弈】中芯：努力令生產連續性及擴產規劃不受美國禁令影響

　　《經濟通通訊社３日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）在上交所互動平
台回答美國禁令相關問題，稱公司會儘最大努力，持續與全球產業鏈夥伴合作，保證生產連續性
及擴產規劃不受影響。
　　雖然不確定性依然存在，但始終堅持依法合規經營，有信心保證短期內生產經營不受重大不
利影響。（ｎｓ）

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