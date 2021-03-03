【大國博弈】中芯：努力令生產連續性及擴產規劃不受美國禁令影響

《經濟通通訊社３日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）在上交所互動平
台回答美國禁令相關問題，稱公司會儘最大努力，持續與全球產業鏈夥伴合作，保證生產連續性
及擴產規劃不受影響。
雖然不確定性依然存在，但始終堅持依法合規經營，有信心保證短期內生產經營不受重大不
利影響。（ｎｓ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事02/03/2021
《神州經脈》監管料不良貸款將續增 憂外圍泡沫破裂A股高開低走
|FOCUS02/03/2021
【FOCUS】恒指改頭換面 冥冥或加大寡頭競爭
|財經熱話02/03/2021
【染藍加速】恒指改革藍籌擴容 何啟俊：快手染藍可期分注吸納
|開市Good Morning02/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：晶片股短期區間上落
|財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻 上市3個月可快速納入指數
|中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期 百城樓價環比降 A場反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰