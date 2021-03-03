【企業盈警】裕興科技（０８００５）料去年少賺四成七

《經濟通通訊社３日專訊》裕興科技（０８００５）預計，由２０２０年第三季度虧損轉為
全年該公司擁有人應佔溢利約２２００萬元，較上年顯著減少溢利約４７％。該溢利減少主要由
於年內該集團錄得於損益賬按公平值處理的金融資產或負債之淨收益約３２００萬元（２０１９
年：約７０３０萬元）。
去年業績詳情將於三月中旬發布。（ｋｓ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事02/03/2021
《神州經脈》監管料不良貸款將續增 憂外圍泡沫破裂A股高開低走
|FOCUS02/03/2021
【FOCUS】恒指改頭換面 冥冥或加大寡頭競爭
|財經熱話02/03/2021
【染藍加速】恒指改革藍籌擴容 何啟俊：快手染藍可期分注吸納
|開市Good Morning02/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：晶片股短期區間上落
|財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻 上市3個月可快速納入指數
|中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期 百城樓價環比降 A場反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰