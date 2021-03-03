【企業盈警】裕興科技（０８００５）料去年少賺四成七

《經濟通通訊社３日專訊》裕興科技（０８００５）預計，由２０２０年第三季度虧損轉為

全年該公司擁有人應佔溢利約２２００萬元，較上年顯著減少溢利約４７％。該溢利減少主要由

於年內該集團錄得於損益賬按公平值處理的金融資產或負債之淨收益約３２００萬元（２０１９

年：約７０３０萬元）。

去年業績詳情將於三月中旬發布。（ｋｓ）

