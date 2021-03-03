【企業盈警】南戈壁（１８７８）料去年盈轉虧最多２４００萬美元

《經濟通通訊社３日專訊》南戈壁（０１８７８）發盈警，料截至２０２０年１２月３１日

止年度將錄得介乎１９００萬元（美元．下同）至２４００萬元的淨虧損，相比截至２０１９年

同期得淨利潤為４２０萬元。

該公司表示，有關預期跌幅主要由於新型冠狀病毒疫情的影響，包括於２０２０年２月至３

月期間蒙中邊境的關閉以及於２０２０年期間對煤炭運輸和煤炭出口至中國的限制。

該公司預計本月公布業績。（ｋｉ）

