【企業盈警】南戈壁（１８７８）料去年盈轉虧最多２４００萬美元

《經濟通通訊社３日專訊》南戈壁（０１８７８）發盈警，料截至２０２０年１２月３１日
止年度將錄得介乎１９００萬元（美元．下同）至２４００萬元的淨虧損，相比截至２０１９年
同期得淨利潤為４２０萬元。
該公司表示，有關預期跌幅主要由於新型冠狀病毒疫情的影響，包括於２０２０年２月至３
月期間蒙中邊境的關閉以及於２０２０年期間對煤炭運輸和煤炭出口至中國的限制。
該公司預計本月公布業績。（ｋｉ）
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