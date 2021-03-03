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03/03/2021 15:09

【新冠肺炎】傳美國與亞洲盟國籌劃抗華疫苗戰略

　　《經濟通通訊社３日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，美國正與日本、印度
、澳洲合作制定計劃，以向亞洲國家分發新冠肺炎疫苗，作為應對中國廣泛影響戰略的一部分。
　　消息指通過疫苗分發來對抗中國是上述國家很快宣布的措施，而據印度高級官員消息證實，
目前正在討論一項倡議，預計將讓較富裕國家提供資金，以將在該國製造的疫苗發送到國外。（
ａｌ）

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