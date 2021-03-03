【新冠肺炎】傳美國與亞洲盟國籌劃抗華疫苗戰略

《經濟通通訊社３日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，美國正與日本、印度
、澳洲合作制定計劃，以向亞洲國家分發新冠肺炎疫苗，作為應對中國廣泛影響戰略的一部分。
消息指通過疫苗分發來對抗中國是上述國家很快宣布的措施，而據印度高級官員消息證實，
目前正在討論一項倡議，預計將讓較富裕國家提供資金，以將在該國製造的疫苗發送到國外。（
ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|FOCUS03/03/2021
【FOCUS】債仔戰兢兢 內銀吐吐氣
|財經熱話03/03/2021
【內銀發圍】整頓網貸有利內銀 黃偉康:可部署建行及渤海銀行
|市場動向03/03/2021
精明老闆 高招防挖角 識留才一定咁樣留
|開市Good Morning03/03/2021
《開市Good Morning》曾永堅：兩會行情京東集團吼得過
|中國故事02/03/2021
《神州經脈》監管料不良貸款將續增 憂外圍泡沫破裂A股高開低走
|FOCUS02/03/2021
【FOCUS】恒指改頭換面 冥冥或加大寡頭競爭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰