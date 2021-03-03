【全球放水】國際貨幣基金：已獲准啟動５０００億美元新儲備計劃

《經濟通通訊社３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃周二（２日）在
非洲線上財政論壇表示，二十國集團（Ｇ２０）上周會議批准就一項５０００億美元特別提款權
分配新計劃展開工作，每個成員國將獲得其佔有率，從而有助增加各國的儲備和展開公共行動的
能力。（ａｌ）
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