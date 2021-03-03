《盤後部署》港股三萬關遇阻，料本周走勢持續波動

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股偏軟，港股經上日逾３００的跌勢後今早見反彈，今早

高開１５３點報２９２４９點，隨後Ａ場走勢向好，且傳統股份受捧，內銀股、賭股及油股領跑

，大市升幅漸擴大，半日收升４９１點報２９５８７點。午後恆指走勢持續向好，曾見全日高位

２９９１２點，最終收報２９８８０點，升７８４點或升２﹒７０％，成功重上２０天線（約

２９８５７點）水平，但走勢仍受限１０天線（約２９９３４點），未能重上三萬關。今日港股

主板成交１８５０﹒２３億元。國企指數報１１６６６點，升３０４點或升２﹒６８％。恆生科

技指數報９３６６點，升１０８點或升１﹒１７％。

Ａ場方面，上證綜合指數報３５７６點，升６８點或升１﹒９５％；深證成份指數報

１４９３２點，升１８１點或升１﹒２３％。兩市全日成交８６３２億元人民幣，按日減少

５﹒９％



＊高盛：看好商品市場再現結構性牛市＊



大行高盛則對商品市場有所看好，認為行業將再現結構性牛市，該行指大宗商品仍然是對沖

通漲最好的資產，致將未來一年的大宗商品回報率預測上調至１５﹒５％。

而美國資產管理巨企Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ的首席投資官Ｓｃｏｔｔ Ｍｉｎｅｒｄ表示，

５年美債收益率或會跌至０﹒１０％的歷史低點而１０年期美債收益率亦可能會因為市場大量現

金流入政府債券和其他固定收益證券，而持續下行，甚至或下跌為負數。該公司預計１０年期收

益率於明年年１月將跌至－０﹒５０％。



＊本周料續炒傳統股，預期大市表現較波動＊



港股自上周跌逾１６００點後，今日現回彈。而回彈幅度算是合理，資金由新經濟換馬至舊

經濟股，傳統股份今日有炒作，加上兩會將於明日（４日）與後日（５日）舉行，預料將帶動中

概股與傳統股炒作。而隨後或會持續新、舊經濟板塊輪動情況。

對於大市走勢投資者宜先持觀望態度，預料本周於２９０００點至３００００間徘徊，值得

留意的是，恆指今日回彈表現仍受限於１０天線及未能重上３００００關，而是否能企穩２０天

線仍要觀望，加上今日大市成交量大減兩成，相信上望三萬較大阻力。宜先觀望大市能否連續兩

日收市收復並企穩該兩條平均線，且有大成交配合才作部署。（ｊｃ）

