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03/03/2021 08:39

【全球放水】民主黨籲再派發現金，並將疫情補貼納入長期經濟計劃

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國十位民主黨參議員周二（２日）呼籲總統拜登在推出１﹒９
萬億元（美元．下同）新紓困法案後，再次將派發現金措施納入後續重建更美好社會
（Ｂｕｉｌｄ　Ｂａｃｋ　Ｂｅｔｔｅｒ）的長期經濟計劃中。
　　該小組成員包括參議院財政委員會主席魏登、預算委員會主席桑德斯、銀行業委員會主席布
朗以及參議員沃倫，他們致信拜登呼籲支持發放應對疫情的現金，以及與經濟狀況掛鈎的自動延
長式失業救濟，重申疫情危機遠未結束，家庭理應獲得衣食住行無憂的確定性。

＊提高最低工資成後續焦點＊

　　新紓困法案在參議院最少需要進行一項重大調整，即刪除在五年內將最低工資由７﹒５元調
高至１５元的內容。
　　不過眾議院民主黨領袖霍耶周二表明，眾議院將盡快通過立法提高最低工資，重申目前最低
工資水平不道德。
　　共和黨領袖麥康奈爾則表示，依照共和黨參議員科頓及羅姆尼的提議上調最低工資是值得討
論的議題，但不是提高到１５元，而是可以逐步提高到１０元。
　　另外議員都努力爭取自己偏愛的項目，如寬頻連接性，無黨籍參議員安格斯一直努力推動以
數十億美元在郊區擴展高速寬頻服務，不過參議院共和黨領袖麥康奈爾抱怨，法案內充斥許多與
疫情不相干的條款。（ａｌ）

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