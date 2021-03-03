【大國博弈】美國商務部：對德國等多國普通鋁合金板徵收反傾銷稅

《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部周二（２日）宣布，對１６個國家的普通鋁合金板徵

收反傾銷稅，當中進口自德國的稅率高達２４２﹒８％，而進口自巴林的稅率為８３％，不過來

自希臘、韓國的普通鋁合金板反傾銷關稅為零。（ａｌ）

