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03/03/2021 09:08

【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼告知馬克龍，核協議不容重新談判

　　《經濟通通訊社３日專訊》伊朗總統魯哈尼周二（２日）與法國總統馬克龍通話，強調
２０１５年達成的核協議不容重新談判，而恢復該協議的唯一方法是美國正式重新加入。
　　據魯哈尼碌發表的聲明指，馬克龍表明歐洲準備在未來幾周採取更積極行動，以便恢復該協
議，不過美國和伊朗都必須邁出第一步，以使各方恢復全面遵守協議。（ａｌ）

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