【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼告知馬克龍，核協議不容重新談判

《經濟通通訊社３日專訊》伊朗總統魯哈尼周二（２日）與法國總統馬克龍通話，強調

２０１５年達成的核協議不容重新談判，而恢復該協議的唯一方法是美國正式重新加入。

據魯哈尼碌發表的聲明指，馬克龍表明歐洲準備在未來幾周採取更積極行動，以便恢復該協

議，不過美國和伊朗都必須邁出第一步，以使各方恢復全面遵守協議。（ａｌ）

