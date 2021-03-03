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03/03/2021 09:49

【全球放水】傳歐盟明年或繼續停止實施債務上限規定

　　《經濟通通訊社３日專訊》據彭博社引述知情官員消息指，歐盟委員會可能明年繼續暫停實
施債務規定，因為持續封鎖措施和疫苗接種緩慢，抑制經濟復甦，預計最快今日公布有關決定是
否在５月停止或延長支出上限的參考指標。
　　消息強調雖然正式決定要在兩個月後才會作出，但委員會將提示表明該規則明年前不宜實施
，加上草案尚未敲定，還可能有所調整。（ａｌ）

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