【全球放水】英國財政部：將延長無薪休假計劃五個月

《經濟通通訊社３日專訊》英國財政大臣辛偉誠今日將發表預算演講，而財政部已表明將把

無薪休假計劃延長五個月至９月底，同時擴大各項支持措施。

無薪休假計劃目前涵蓋約各行業員工總數約五分之一，而他們在休假期間可繼續領獲八成薪

金，不過財政部表示隨著經濟重啟，僱主將必須開始分擔計劃成本，７月時應支付員工沒有工作

期間一成薪金，並於８至９月增至兩成。（ａｌ）

