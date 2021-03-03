【中概焦點】富途計劃在新加坡設立東南亞總部

《經濟通通訊社３日專訊》據《商業時報》報道指，中港券商富途控股的創始人李華表示公

司計劃在新加坡成立東南亞總部，並將向該地區市場進軍。

據指公司上年１０月獲得新加坡金融管理局發放的牌照，而目前還在申請香港虛擬銀行牌照

的。

富途的應用程序目前可進行股票、認股權證、期權和交易所交易基金（ＥＴＦ）交易，公司

下周亦計劃在新加坡推出一款名為「ｍｏｏｍｏｏ」的應用程式，以越南、泰國和菲律賓為目標

市場。（ａｌ）

