《台股攻略－馮偉明》台股升２６４點，站穩萬六點

《台股攻略》台股早盤受美股下挫衝擊，曾跌破萬六點大關至１５８８４點，其後傳出首批

牛津（ＡＺ）疫苗運抵桃園機場，刺激買盤回流，加權指數終場大升２６４點，收１６２１１點

，並收復５日線關卡。

電子權值股方面，台積電強勢翻紅，升２﹒１３％、收新台幣６２２元。聯發科升３﹒３％

，大立光升２﹒８４％。面板雙虎群創將舉行法說會，尾盤拉高股價升１﹒８％。塑化股台塑四

寶股價有支持，與石油最為相關的台塑化大升超過３％，台塑升２﹒８５％，南亞及台化等強勢

走揚，帶動二線塑化股台聚、亞聚、華夏、中石化及國喬等全數上揚；造紙股今日亦全面上升，

指標個股榮成大升超過５％，永豐餘、正隆及華紙等在買盤進駐下站穩盤上；鋼鐵族群中鴻、大

成鋼、中鋼構及豐興等升１％至３％。全球ＥＭＳ（電子專業製造服務）龍頭鴻海，從去年底發

布電動車開放平台ＭＩＨ開始，近１個月加快步伐，平台聯盟已經超過８００家廠商參與，股價

升超過３％。

短期大市雖受１０年期美債殖利率快速攀高影響，市場可能擔憂資金會出現緊縮，但經濟復

甦概念將為股市帶來動力，預料需要經過一段時間以消化這些賣壓。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

