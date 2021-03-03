  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2021 18:19

《台股攻略－馮偉明》台股升２６４點，站穩萬六點

　　《台股攻略》台股早盤受美股下挫衝擊，曾跌破萬六點大關至１５８８４點，其後傳出首批
牛津（ＡＺ）疫苗運抵桃園機場，刺激買盤回流，加權指數終場大升２６４點，收１６２１１點
，並收復５日線關卡。
　　電子權值股方面，台積電強勢翻紅，升２﹒１３％、收新台幣６２２元。聯發科升３﹒３％
，大立光升２﹒８４％。面板雙虎群創將舉行法說會，尾盤拉高股價升１﹒８％。塑化股台塑四
寶股價有支持，與石油最為相關的台塑化大升超過３％，台塑升２﹒８５％，南亞及台化等強勢
走揚，帶動二線塑化股台聚、亞聚、華夏、中石化及國喬等全數上揚；造紙股今日亦全面上升，
指標個股榮成大升超過５％，永豐餘、正隆及華紙等在買盤進駐下站穩盤上；鋼鐵族群中鴻、大
成鋼、中鋼構及豐興等升１％至３％。全球ＥＭＳ（電子專業製造服務）龍頭鴻海，從去年底發
布電動車開放平台ＭＩＨ開始，近１個月加快步伐，平台聯盟已經超過８００家廠商參與，股價
升超過３％。
　　短期大市雖受１０年期美債殖利率快速攀高影響，市場可能擔憂資金會出現緊縮，但經濟復
甦概念將為股市帶來動力，預料需要經過一段時間以消化這些賣壓。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/03/2021
《神州經脈》財新服務業PMI跌至十個月低　A股大漲迎兩會開幕
財經熱話03/03/2021
濠賭內銀等舊經濟股撐市　港股飊784點收29880企廿天線
中國故事03/03/2021
【神泥誕生】天山股份配股買母企近千億水泥資產　惟遭市場冷待
FOCUS03/03/2021
【FOCUS】債仔戰兢兢　內銀吐吐氣
財經熱話03/03/2021
【內銀發圍】整頓網貸有利內銀　黃偉康:可部署建行及渤海銀行
市場動向03/03/2021
精明老闆 高招防挖角 識留才一定咁樣留
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>