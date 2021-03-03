濠賭、內銀升幅擴，港股急漲逾６００點，現報２９７１４

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股急吐，但美滙從接近一個月高位回落，令亞洲區股市造

好，恆指今早高開１５３點，報２９２４９，升幅曾縮至８７點，低見２９１８３，內地上海隔

夜同業拆息進一步回落，推動內地股市升幅擴大，港股亦跟上，中午報２９５８７點，升４９１

點或１﹒７％。

在濠賭、內銀等的舊經濟股支持下，港股午後升幅擴大至逾６００點，但受制廿天線（約２

９８５１點），現時，恆生指數報２９７１４，升６１８點或升２﹒１３％，主板成交１２９３

﹒０７億元。國企指數報１１６０２，升２４１點或升２﹒１２％。恆生科技指數報９２７５，

升１７點或升０﹒１９％。

即月期指新報２９５８６，升６５７點，低水１２９點。即月國指期貨報１１５９３，升２

５８點，低水９點。即月科指期貨新報９２５４，跌３點，低水７５點。

上證綜合指數報３５６６，升５７點或升１﹒６４％，成交３５６７﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１４８８４，升１３３點或升０﹒９１％，成交３８２１﹒８６億元人民幣

。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒７８％，報４５﹒８５元；港交所（００３８８）

升１﹒７６％，報４９６﹒２元。野村升友邦（０１２９９）目標價，但維持「中性」評級，友

邦升２﹒５８％，報９９﹒３元；中移動（００９４１）升２﹒４５％，報５６﹒３５元；建行

（００９３９）升５﹒４５％，報６﹒３９元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀娛 （０００２７） ７４﹒００元 升６﹒９４％

工行 （０１３９８） ５﹒２７元 升５﹒６１％

金沙 （０１９２８） ３７﹒５０元 升５﹒３４％

建行 （００９３９） ６﹒３８元 升５﹒２８％

中海油（００８８３） ９﹒１７元 升３﹒７３％



中銀 （０２３８８） ２６﹒３０元 升３﹒７５％

中行 （０３９８８） ２﹒７９元 升３﹒７２％

平保 （０２３１８） ９８﹒７５元 升３﹒７３％

國壽 （０２６２８） １６﹒７８元 升３﹒７１％

中石化（００３８６） ４﹒３０元 升３﹒３７％

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（ｃａ）

