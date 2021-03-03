《窩輪豪情－梁業豪》（４）－ｂ浪反彈很大機會正在運行中

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、地產

建築業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為龍湖

集團（００９６０）、華潤置地（０１１０９）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選京東健康（０６６１８）、農夫山泉（０９６３３）與阿里巴巴（０９９８８）。

昨早（２日）筆者於「梁業豪港股影音分析」內指出，港股（４）－ｂ浪反彈或已開始，歡

衣大家於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內翻看，了解最新局勢。不過，若說整個（４）浪調整期已經完結

，則屬言之過早，雖則並非沒有機會。今早（３日）舊經濟股帶領大市回升，好淡雙方於實力上

已經變得很接近，市況進入了於橫行區內反覆上落的階段。但若恆指成功企穩於昨天高位

２９７６６之上，港股短期形勢將可偏好或向好，下午筆者會於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內為大家計

算恆指的量度升幅目標。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

