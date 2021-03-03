《古臣周記－古臣》關注兩會概念，料神州首要「振經濟，穩民生」

《古臣周記》大家關注嘅２０２１年全國「兩會」（全國政協會議、全國人大會議）將分別

喺聽日（４日）同後日（５日）開幕！據報，今年兩會會期約一星期，到３月１１日閉幕。而２

０２１年作為國家發展大方向「十四五」規劃嘅開局之年，大家好關注兩會討論議題焦點，預料

會會提到唔少規劃發展，例如提高內循環、城市科技創新、綠色發展等議題，同埋２０３５年遠

景目標等等。阿臣覺得，相關消息對中港魚缸之後走勢有相當大影響力。



＊十四五規劃及２０３５年遠景目標＊



想知「兩會」中會議題焦點喺邊？其實，今個星期一（１日）召開嘅全國政協１３屆常委會

第１５次會議已經為兩會主題定調！據官媒報道，政協會議議程除咗會審議常委會工作報告之外

，亦會列席人大會議聽取政府工作報告、會談及國民經濟同社會發展，包括「十四五規劃」同２

０３５年遠景目標。而大致討論方向算係符合孖屐預期，阿臣參考返啲資料，相信今年兩會焦點

應該會先放喺經濟復甦，同民生保障。

事關經過接近一年半嘅肺炎疫情影響，全球經濟受到好大衝擊，神州都唔例外。據國家統計

局年初公布數據顯示，舊年神州ＧＤＰ總量雖然可以突破１００兆人仔大關，年增率達

２﹒３巴仙，但增速就要創３０年以來最低紀錄，反映到疫情對神州社會經濟有明顯打擊。而且

舊年神州政府工作報告並未設有ＧＤＰ增長目標，有專家普遍認為今年或者許會參考舊年做法，

或者將會透過就業、物價等其他綜合指標，完成「六穩」（包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外

資、穩投資、穩預期），以及「六保」（包括保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能

源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）嘅經濟社會目標。



＊料再推動民眾出行，部署內循環＊



所以按以上目標，阿臣相信當局主要推出刺激消費嘅政策，以帶動社會復甦，保住國民就業

。缸友或者可以從內循環概念出發，如果喺消費股、飲食股同日用品股方面看，相關股份最近表

現算係相當分化，如恆安（０１０４４）、維達（０３３３１）等日用品股，較飲食火鍋股如呷

哺呷哺（００５２０）、頤海（０１５７９）同海底撈（０６８６２）等等落後，或者可以留意

一下。

內循環方面，阿臣建議大家可以留意出行類股份，事關依加國內開始疫苗接種階段，等接種

率達較高水平嘅時候，或者會推動國內旅遊增加消費力帶動經濟復甦。相關股份如首都機場（０

０６９４）、南航（０１０５５）、東航（００６７０）、國航（００７５３）等股份，雖然早

前已開始一波升浪，但都憧憬隨全球疫情消散可以持續帶動升勢。

大家可能都想睇下「兩會」會唔會有布局綠色發展嘅措施，可以帶動到新能源同光伏股表現

。阿臣覺得「兩會」既然提到「十四五」規劃同２０３５年遠景目標，咁應該都會提到相關行業

發展，但阿臣覺得未必會係短期重點發展嘅板塊。事關綠色發展係一個長線進程，並做唔到一步

到位，預期應該會分為唔同階段執行，所以「兩會」提及到的細節，應該都係以初級起步階段發

展。其次，現階段經濟情況未穩定，相信國家首要解決民生同經濟問題，先會重點再處理其他規

劃，所以今年「兩會」有關發展預期唔會畀到孖屐太大驚喜。但當然都唔排除會有一啲行業政策

上改革，缸友或者可以憧憬一下！



＊貫徹「房住不炒」，或有針對樓市措施＊



阿臣都想提提大家留意內房消息面，事關大家仲記唔記得之前神州落實嘅「房住不炒」政策

，其實反映國內打擊樓市嘅決心。但睇返國家統計局公布嘅數據，一線城市喺今年１月房價有加

快上升趨勢，以致國內頻頻推出樓市調控政策，希望可以將樓價下調，而由今年１月至２月中數

據顯示，神州各城市推出樓市調控政策合計已高達７０幾次！內容主要係收緊租賃政策、打擊地

產市場亂象等等。最近內地消息指，２２個重點城市，包括北京、上海、廣州同深圳，將會實行

「集中供地」土地供應改革，分別為集中發布、集中出讓土地，以及限制有關城市今年集中拍賣

住宅三次，而且參與土地拍賣嘅發展商亦需要提供保證金。反映到國內打擊樓市炒賣唔係得個講

字。而喺經濟有待全面復甦嘅情況之下，樓市同民生可謂息息相關，所以「兩會」或者會有針對

樓市措施，各位缸友可以多加留意！



＊沽平醫轉倉京東，暫觀望兩會概念股表現＊



大家仲記得上星期古臣話想將平安好醫生（０１８３３）轉倉到京東（０９６１８），上望

嘅１２０蚊目標價其實已經喺上星期四（２５日）到咗！所以古臣係１２１蚊放左平安好醫生，

計埋手續費，總共套現２４１５０元，賺到１３５７０元。計埋現金有４０３６４蚊儲備，打算

買入京東，不過當日走勢出咗十字星，所以阿臣無馬上買入，觀望多一兩日。到第二日京東急潛

低見３５３﹒６銀，而到今個星期一（１日）朝早有反彈，所以古臣係３６５﹒２銀再買入一手

，計埋手續費用咗約１８３１０銀，計埋古臣倉內一手，現時持貨合共１００股，每股平均３３

５﹒６銀。

至於其他兩會概念股份，古臣決定再觀望下先，事關古臣倉位現金唔多，留返啲之後再作部

署。

古臣見到福萊特玻璃（０６８６５）最近走勢好弱下，截至今日１１點已經跌穿１００天線

約２７銀水平，如果連續兩日收市都低於２６蚊，就會止蝕離場。



表列截至３月３日上午１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４９５﹒４０元 ４９５４０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４５﹒６５元 ９１３００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３７４﹒４０元 ３７４４０



中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １８﹒２０元 ３６４００

福萊特玻璃 １０００股 ３２﹒６０ ２５﹒８０元 ２５８００

世茂服務 １０００股 １３﹒５０ １４﹒０２元 １４０２０

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股票市值 ： ２５４５００元

剩餘現金 ： ２２０５４元

組合淨值 ： ２７６５５４元

組合本月收益表現： －０﹒５％（截至上月底止組合淨值：２７８０６４元）

組合累計收益表現：＋１６３﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至３月３日上午１１時

