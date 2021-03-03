《談國論企－黎偉成》製造業ＰＭＩ二月份俏看前景

《談國論企》受到農曆春節長假期的影響，中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年２

月份擴張力度，較對上一個月的１月份有所放緩，乃傳統季節性的可預期變異，卻仍能創造連續

１２個月擴張的佳態，而２０２０年同期則受到新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９之困有明顯收縮。但

生產經營活動預期有明顯的提升，國家最新推行的「國內大循環、國內國際雙循環」和「需求側

、供給側」互配合等政策，會使國民經濟在２０２１年更加確切地穩中有進提升及發展，製造業

當然受惠不淺。



＊出口新訂單急跌顯歐美疫經環境欠妥＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年２月份達

５０﹒６（見附表），比對上一個月大幅減少０﹒７，乃因農曆辛丑年初一即２月１２日的春節

長假期前後，工廠休息停產而造成環比出現季節性的回落所致。１月份達５１﹒３則比２０２０

年１２月份的５１﹒９低０﹒６個百分點。ＰＭＩ在２０２０年２月份低處３５﹒７，是受到期

內惡疫肆虐所困，但迅於３月份轉擴張，一直保持良性形態至今，故政府肯定會繼續及時和嚴格

防控惡疫，確保經濟維持積極、正面、提質成長步伐。

要指出的重點，為（一）生產經營活動預期指數於２０２１年２月份達５９﹒２，較對上一

個月的５７﹒９高１﹒３個百分點，可在相當程度反映出製造業對生產、經營前景回復樂觀的信

心和看法。

此因製造業的（二）新訂單於２０２１年２月達５１﹒５，無疑環比回落０﹒８個百分點，

惟仍然處於擴張軌道，而出口新訂單略為加大收縮力度，故可以推測新訂單之擴張主要受惠於內

需。由是得談最惹人關注的（Ｉ）出口新訂單，分類指數於２０２１年２月份達４８﹒８，環比

回落１﹒４個百分點，相對於１月份月份５０﹒２環比所下降的１﹒１個百分點，還要多跌

０﹒３個百分點，並由險踞臨界點５０以上轉此點之下，不僅止住連續５個月的擴張態勢，更是

自２０２０年８月份即最近半年以來表現最差的月份。

出口新訂單再陷收縮劣境，乃受困（１）於新冠肺疫續在歐美大流行，甚至在有疫苗可接種

之新況下未見受控，以英國為主的病毒變種，更是絕對不可稍一忽視惡況，而芬蘭便得再度封關

。（２）拜登就任美國總統一個多月，未見有明確的經濟和外貿政策及相關措施出台，使環球經

貿觀望氣氛濃厚，為無可避免之事。

製造業未有淡看業務前景，可見之於（ＩＩ）以外銷為主的進口訂單，表現不太差，分類指

數於２０２１年２月份４９﹒６，環比減少０﹒２個百分點，但距臨界點５０僅０﹒４個百分點

，未見太大的逆轉，同比１月份環比減少０﹒６個百分點，而２０２０年１２月份５０﹒４環比

回落０﹒５個百分點，是為過去三個月以來跌幅最低的一個月份。此項於去年１１月份５０﹒９

環比增０﹒１個百分點、１０月份５０﹒８升０﹒４個百分點、９月份５０﹒４環比更急升

１﹒４個百分點，重返臨界點以上的５０﹒４擴張水平有四個月，故要重返臨界點，相信不難。



＊內需強烈使總訂單續擴張而價格趨升＊



（ＩＩＩ）製造業在手訂單分類指數於２０２１年２月份達４６﹒１和環比回落１﹒２個百

分點，當與出口新訂單明顯收縮有關，但生產保持擴張，亦會使在手訂單減少。

至於製造業的（三）生產，分類指數於２０２１年２月份即使環比大幅回落１﹒６個百分點

，但仍踞臨界點以上的５１﹒９。需要留意的是此項於１月５３﹒５環比回落０﹒７個百分點，

連同２０２０年１２月份５４﹒２環比回落０﹒５個百分點，已為連續三個月擴張力度收縮之象

。

其他良性因素，有（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料購進

價格，分類指數於２月份即使達６６﹒７，環比下跌０﹒４個百分點，比對上一個月６７﹒１下

跌０﹒９個百分點收窄０﹒５個百分點，而２０２０年１２月為６８大增５﹒４個百分點。

但（２）出廠價格分類指數於是月份環比增長１﹒３個百分點，達５８﹒３，相對於１月份

５７﹒２跌１﹒７個百分點，顯製造企業開始受到生產者出廠價格ＰＰＩ跌轉升的壓力。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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２月╱２０２１ ５０﹒６ －０﹒７

１月╱２０２１ ５１﹒３ －０﹒６

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

