《異動股》匯控升近２％，擬發行２０億美元永久後償或可轉換證券

《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）開升１﹒７８％，報４５﹒８５元，成交約

５５萬股，涉資２５０９萬元。

集團擬於下周二發行１０億美元之４厘永久後償或有可轉換證券，及１０億美元之４﹒７厘

永久後償或有可轉換證券。公司擬向不少於６名獨立承配人發售相關證券。發行價為本金總額的

１００％。所得款項淨額估計為１９﹒８億美元，擬用於再融資、一般公司事務及根據資本票據

規例的規定維持或加強公司的資本基礎。轉換股份要約價初步定為每股３﹒７７美元，按初步轉

換價計，相關證券於自動轉換後最多可發行約５﹒３億股普通股。

渣打（０２８８８）報５１﹒４元升２﹒９１％。渣打公布，昨日（２日）於倫交所回購逾

１６２﹒９５萬股普通股，加權平均每股買入價４８３﹒９７１６便士（約５２﹒２８港元），

合共斥資近７８８﹒６４萬英鎊，相當約８５１９﹒４２萬港元。

現時，恆生指數報２９２４９，升１５３點或升０﹒５３％，主板成交３２﹒９４億元。國

企指數報１１４０４，升４３點或升０﹒３８％。恆生科技指數報９２８２，升２４點或升０﹒

２６％。

即月期指新報２９０９９，升１７０點，低水１５０點。即月國指期貨報１１３７５，升４

０點，低水２９點。即月科指期貨新報９２５７，無升跌。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４５﹒８５元 升１﹒７８％

恆生（０００１１） １４７﹒８０元 升０﹒４８％

東亞（０００２３） １８﹒０４元 升１﹒６９％

中銀（０２３８８） ２５﹒７０元 升１﹒３８％

渣打（０２８８８） ５１﹒４０元 升２﹒９１％

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（ｎｓ）

