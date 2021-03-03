【兩會在即】全國人大會議議程公布，未見涉及香港事項

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》全國人大四次會議將於２０２１年３月５日

在北京召開。根據大會最新公布的會議議程，之前傳出的人大將修改香港選舉制度，在議程內未

見涉及。

會議議程包括以下：

審議政府工作報告；

審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標綱要草案；

審查去年國民經濟和社會發展計劃執行情況、２０２１國民經濟和社會發展計劃草案；

審查去年中央和地方預算執行情況、２０２１年中央和地方預算草案；

審議《中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議案；

審議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）》的議案；

審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；

審議最高人民法院工作報告；

審議最高人民檢察院工作報告



＊傳人大將修改香港選舉制度＊



港澳辦主任夏寶龍日前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，有消息稱，全國「兩會」可

能提出大幅度修改香港選舉制度，以確保「愛國者治港」方針。據香港媒體報道，本次人大會議

將提出大幅度修改香港選舉制度，或在選舉主任以外，另設一實權架構，審核特首、選委會、立

法會、區議會的參選人，若認為未達「愛國者」要求，即無法參選。目前政圈揣測最少存在５－

６個潛在方案。

