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03/03/2021 15:03

【兩會在即】全國人大會議議程公布，未見涉及香港事項

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》全國人大四次會議將於２０２１年３月５日
在北京召開。根據大會最新公布的會議議程，之前傳出的人大將修改香港選舉制度，在議程內未
見涉及。
　　會議議程包括以下：
　　審議政府工作報告；
　　審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標綱要草案；
　　審查去年國民經濟和社會發展計劃執行情況、２０２１國民經濟和社會發展計劃草案；
　　審查去年中央和地方預算執行情況、２０２１年中央和地方預算草案；
　　審議《中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議案；
　　審議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）》的議案；
　　審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；
　　審議最高人民法院工作報告；
　　審議最高人民檢察院工作報告

＊傳人大將修改香港選舉制度＊　

　　港澳辦主任夏寶龍日前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，有消息稱，全國「兩會」可
能提出大幅度修改香港選舉制度，以確保「愛國者治港」方針。據香港媒體報道，本次人大會議
將提出大幅度修改香港選舉制度，或在選舉主任以外，另設一實權架構，審核特首、選委會、立
法會、區議會的參選人，若認為未達「愛國者」要求，即無法參選。目前政圈揣測最少存在５－
６個潛在方案。

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