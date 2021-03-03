【兩會在即】郭衛民：完善香港選舉制度，確保一國兩制行穩致遠

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》全國政協會議新聞發布會今日舉行。大會新

聞發言人郭衛民表示，無論是制定實施香港國安法，還是完善特別行政區的選舉制度都是為了堅

持和完善一國兩制，確保一國兩制實踐沿著正確方向行穩致遠。

他又指，愛國者治港是一國兩制方針的應有之意和核心要義，是全面準確貫徹一國兩制方針

必須堅持的根本原則。全國政協將認真貫徹落實中央港澳工作大政方針，加強思想政治引領，廣

泛凝聚共識，堅定支持愛國者治港根本原則。



＊香港是國際國內雙循環的重要交匯點＊



郭衛民表示，目前香港經濟發展面臨的困難不僅是因為疫情的衝擊，也受到了修例風波的影

響，香港國安法的實施，有效維護了國家安全，完善了一國兩制的制度體，為香港長期繁榮穩定

發展發揮了定海神針的作用。香港的命運從來都是與祖國緊密聯繫在一起的，香港背靠不斷發展

的祖國內地，是國際國內雙循環的重要交匯點。

他指出，中央大力支持香港參與一帶一路，粵港澳大灣區和國家自由貿易試驗區的建設，支

持香港提升國際金融中心地位，幫助香港企業開拓內地的市場。為幫助香港抗擊儘管肺炎疫情，

中央政府權利保障香港的物資供應，協助開展大規模的核酸檢測，援建香港社區，治療設施和臨

時醫院，以確保香港經濟的社會穩定。相信在祖國支持下，香港一定會有光明的未來。

