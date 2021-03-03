【兩會在即】郭衛民：個別反華政客在香港及新疆議題上抹黑中國

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》就媒體提問有國際民調反映中國形象下滑，
全國政協會議大會新聞發言人郭衛民認為原因複雜，部分是外國民眾對中國不了解，有部分民眾
則受某些反華政客誤導。
他表示，個別反華政客在病毒溯源、香港及新疆議題上攻擊抹黑中國，肆意編造謠言，相信
隨著越多外國人參觀訪問中國，中方加強對外交流合作，會有更多人喜歡中國，國際社會對中國
的好感度會提升。
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精明老闆 高招防挖角 識留才一定咁樣留
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