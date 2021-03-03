《午市前瞻》科技股短期或調整完畢，本周港股料維持區間上落

《經濟通通訊社３日專訊》受蘋果和特斯拉等科技股下挫影響，美股周二（２日）走軟，道

指跌１４３點或０﹒４６％，收報３１３９１點。標指跌３１點或０﹒８１％，報３８７０點。

納指跌１﹒６９％或２３０點，報１３３５８點。港股上日跌３００多點，今早見反彈，資金追

捧舊經濟股，恆指開報２９２４９升１５３點，內銀股及濠賭股升幅顯著，大市一度高見

２９６６３，半日收報２９５８７，升４９１點或升１﹒６９％，主板成交９４９﹒８０億元。

國企指數報１１５４２，升１８１點或升１﹒６０％。恆生科技指數收９２５８，升不足１點，

盤中曾跌至９１１７點。

上證綜合指數報３５５５，升４６點或升１﹒３３％，成交２４９０﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１４８５８，升１０７點或升０﹒７３％，成交２６３９﹒９０億元人民幣

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＊入賭場免核酸檢測報告，銀娛升冠藍籌＊



澳門宣布，由今日凌晨零時起，取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求，但娛樂

場仍須持續嚴格執行其他防疫措施配合。摩通發表報告，認為改變對需求影響有限，但從復甦進

展積極，指濠賭股仍有上漲空間。銀娛（０００２７）半日收７３﹒６元升６﹒３６％，金沙（

０１９２８）報３７﹒７５元漲升６﹒０４％，為升幅最大的兩隻恆指成分股。

野村國際首席中國經濟學家陸挺發表報告稱，預計２０２１年中國既不會上調也不會降低政

策利率和存款準備金率；一些社交媒體將銀保監會主席郭樹清的言論解讀為政策利率上升是一種

誤讀。資金流入中資金融股，工行（０１３９８）報５﹒２１元漲４﹒４１％，建行（００９３

９）半日收６﹒２９元走高３﹒８％，國壽（０２６２８）報１６﹒６８元升３﹒０９％，平保

（０２３１８）報９７﹒８５元升２﹒７８％。

隔晚納指跌近２％，本港科技股明顯落後舊經濟股，騰訊（００７００）報７０９元升１﹒

５８％，京東集團（０９６１８）報３７２﹒８元跌１﹒３２％，小米（０１８１０）報２６﹒

５５元升１﹒９２％，快手（０１０２４）半日收３１８元跌０﹒３１％，阿里巴巴（０９９８

８）報２３２﹒４元升１﹒３１％。



＊黃偉康：是次調整有大型資金換馬跡象＊



港股半日大幅反彈約５００點。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，短期

大市再調整空間不大。他指是次調整見有大型資金換馬跡象，因見通脹上升，令債息續有上揚壓

力，料續利好內銀及內險等舊經濟股。此外，他指科技股高位已見大幅調整，短期再下跌空間不

大，加上料各國央行持續寬鬆政策，大市下周重返３００００點不足為奇。他料本周短期維持於

２９８００點至２９０００區間上落。（ｋｓ、ｅｃ）

