《美元走勢－羅明立》歐元１﹒２１３０初步阻力，不妨小注做空

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒９０ １０６﹒７０ １０６﹒８２
歐元╱美元 １﹒２１０８ １﹒２０７９ １﹒２０８６
英鎊╱美元 １﹒３９８０ １﹒３９３７ １﹒３９７４
美元╱瑞郎 ０﹒９０５７ ０﹒９０４０ ０﹒９０４９
美元╱港元 ７﹒７５８５ ７﹒７５６１ ７﹒７５６８
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《美元走勢》１０年期美國國債收益率昨日（２日）收報１﹒４２％，雖然回落至近一個星
期的低位，但仍然未能阻止美股回調。美匯則由９１以上下滑至９０﹒７０附近，英鎊跌至２０
天線附近的１﹒３８５０反彈，澳元則由５０天線的０﹒７７回升１３０點，反映非美貨幣在技
術性支持位有承接。
歐元區２月經調和消費物價指數（ＨＩＣＰ）初值按年上升０﹒９％，升幅與前值相同，且
符合市場預期。核心ＣＰＩ按年升幅放緩至１﹒１％同樣符合預期，主要受能源價格帶動，以及
受德國減稅措施到期效應影響，數據有助將歐元在１﹒２０邊緣拉升，１﹒２１３０會有初步阻
力，不妨小注做空。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０２０ １﹒２１５０
英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３９８０ １﹒３８３０ １﹒４０３０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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