《美元走勢－羅明立》歐元１﹒２１３０初步阻力，不妨小注做空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒９０ １０６﹒７０ １０６﹒８２

歐元╱美元 １﹒２１０８ １﹒２０７９ １﹒２０８６

英鎊╱美元 １﹒３９８０ １﹒３９３７ １﹒３９７４

美元╱瑞郎 ０﹒９０５７ ０﹒９０４０ ０﹒９０４９

美元╱港元 ７﹒７５８５ ７﹒７５６１ ７﹒７５６８

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《美元走勢》１０年期美國國債收益率昨日（２日）收報１﹒４２％，雖然回落至近一個星

期的低位，但仍然未能阻止美股回調。美匯則由９１以上下滑至９０﹒７０附近，英鎊跌至２０

天線附近的１﹒３８５０反彈，澳元則由５０天線的０﹒７７回升１３０點，反映非美貨幣在技

術性支持位有承接。

歐元區２月經調和消費物價指數（ＨＩＣＰ）初值按年上升０﹒９％，升幅與前值相同，且

符合市場預期。核心ＣＰＩ按年升幅放緩至１﹒１％同樣符合預期，主要受能源價格帶動，以及

受德國減稅措施到期效應影響，數據有助將歐元在１﹒２０邊緣拉升，１﹒２１３０會有初步阻

力，不妨小注做空。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０２０ １﹒２１５０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３９８０ １﹒３８３０ １﹒４０３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

