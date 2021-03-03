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即市新聞

03/03/2021 16:27

《美元走勢－羅明立》歐元１﹒２１３０初步阻力，不妨小注做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒９０　　　１０６﹒７０　　　１０６﹒８２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１０８　　　１﹒２０７９　　　１﹒２０８６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９８０　　　１﹒３９３７　　　１﹒３９７４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０５７　　　０﹒９０４０　　　０﹒９０４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５８５　　　７﹒７５６１　　　７﹒７５６８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》１０年期美國國債收益率昨日（２日）收報１﹒４２％，雖然回落至近一個星
期的低位，但仍然未能阻止美股回調。美匯則由９１以上下滑至９０﹒７０附近，英鎊跌至２０
天線附近的１﹒３８５０反彈，澳元則由５０天線的０﹒７７回升１３０點，反映非美貨幣在技
術性支持位有承接。
　　歐元區２月經調和消費物價指數（ＨＩＣＰ）初值按年上升０﹒９％，升幅與前值相同，且
符合市場預期。核心ＣＰＩ按年升幅放緩至１﹒１％同樣符合預期，主要受能源價格帶動，以及
受德國減稅措施到期效應影響，數據有助將歐元在１﹒２０邊緣拉升，１﹒２１３０會有初步阻
力，不妨小注做空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１２０　　　１﹒２０２０　　　１﹒２１５０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３９８０　　　１﹒３８３０　　　１﹒４０３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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