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即市新聞

03/03/2021 08:23

【新冠疫苗】６３歲長期病翁打科興兩日亡，專家委會料今開會討論

　　本港或出現首宗接種新冠疫苗後死亡個案。衛生署昨晚（２日）公布，一名有長期病患及呼
吸道病史的男病人，本周日（２８日）凌晨約１時半自行前往伊利沙伯醫院急症室求醫，當時病
人清醒但呼吸困難，並表示曾於上周五（２６日）接種新冠疫苗，急症室醫生初步診斷他患上支
氣管炎，於凌晨３時左右安排該病人轉到內科病房繼續治療，惟其後情況迅速惡化，經醫護人員
搶救無效，延至同日早上約６時離世。
　　醫管局續指，個案將交由死因裁判官跟進，而部門昨日覆核個案時，察覺病人曾接種新冠疫
苗，已按機制將個案向醫院管理層、醫院管理局總辦事處及衛生署呈報。
　　衛生署表示，昨晚接獲醫管局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，涉
及６３歲男子。署方已即時聯絡醫管局要求更多資料，以進行調查及評估，暫時未能確定該男子
死亡與接種疫苗有關；署方指已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會
進行因果關係評估。
　　消息指，專家委員會今午５時將開會討論個案，而委員之一、中大呼吸系統科講座教授許樹
昌表示，涉事病人本身有吸煙習慣，亦患糖尿病及高血壓、高血脂的問題，屬引發心血管疾病的
風險因素，惟仍需留待驗屍證實。但他強調即使有多種長期病患，控制得好仍可接種疫苗。
　　佐敦官涌體育館疫苗接種中心由「尚至醫療」承辦，其回覆查詢時僅指正在了解事件，食衛
局將統籌有關疫苗接種中心的運作數據及最新情況，詳情需再向局方查詢。《香港經濟日報》

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