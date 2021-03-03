【新冠疫苗】日本逾６０歲婦打輝瑞疫苗後４日死亡，該國首例

日本一名６０多歲女子，於接種輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ新冠疫苗後４日死亡，原因未明。

這是日本首次確認有新冠疫苗接種者死亡，初步推測死因是蛛網膜下腔出血。但負責為死者接種

新冠疫苗的醫療機構指，目前無法評估死亡與新冠疫苗接種有否因果關係。

厚生勞動省稱，該女子上月２６日接種輝瑞疫苗，３月１日死亡。據醫療機構報告，該女子

沒潛在疾病。《香港經濟日報》

