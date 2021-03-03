【新冠疫苗】洪為民支持設立疫苗護照，接種疫苗後往內地可免隔離

《經濟通通訊社３日專訊》在全球新冠疫情持續、各國相繼為民眾接種疫苗的背景下，採用

「疫苗護照」實現安全的跨境人員流動，正成為多國競相考慮的問題。前海管理局香港事務首席

聯絡官兼港區人大代表洪為民接受《環球時報》訪問時表示，認同建立「疫苗護照」制度，即為

接種疫苗的人提供電子證明。

他建議中央建立內地同香港互認的「疫苗護照」制度，日後讓已接種政府認可疫苗的香港居

民，手持檢測陰性報告入境內地，毋須隔離。



＊朱征夫：「檢測＋疫苗護照」可免１４天隔離＊



全國政協委員朱征夫也支持設立「疫苗護照」，鼓勵公眾自願接種疫苗，日後持「疫苗護照

」在國內旅行時可免檢測。朱征夫提出使用「檢測＋疫苗護照」的模式，取代入境旅客１４天強

制隔離期，國際能夠開展談判，推動各國互認「疫苗護照」，恢復國際旅遊和經貿活動。



＊公衞專家夏提供假保證＊



然而，不少公共衞生專家與醫生皆對疫苗護照持反對態度。倫敦女王瑪麗大學的臨床流行病

學家Ｄｅｅｐｔｉ Ｇｕｒｄａｓａｎｉ認為，現時對疫苗在預防不同國家流行的幾種變體的感

染，甚至無症狀性疾病的有效性方面知之甚少，擔心疫苗護照可能無意間用來為度假者提供假保

證。

此外，大多數國家沒有足夠疫苗達群體免疫，現在獲得疫苗方面高收入國家和低收入國家之

間的明顯鴻溝，科學家擔心類似疫苗護照的證書，將進一步歧視這些人群。（ｃｌ）

