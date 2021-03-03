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03/03/2021 17:22

【國安立法】壹傳媒前營運總裁丁家裕，通宵扣查後獲准保釋

　　《經濟通通訊社３日專訊》壹傳媒集團創辦人黎智英及兩名壹傳媒高層涉嫌隱瞞香港科技園
將蘋果日報於將軍澳工業邨部分用地租予力高顧問有限公司，被控欺詐罪一案，警方國安處經調
查後，昨日在中區再以涉嫌欺詐拘捕壹傳媒集團前營運總裁丁家裕，丁家裕被扣查逾２４小時後
，今日下午大約３時半獲准保釋，離開中區警署。警方其後表示，丁家裕須於今年５月上旬再報
到。
　　黎智英、壹傳媒營運總裁兼時任財務總裁周達權及行政總監黃偉強去年１２月遭警方落案起
訴一項欺詐罪，指他們２０１６年６月２７日至２０２０年５月２２日期間，未有按租契而使用
將軍澳工業邨駿盈街８號，並向科技園公司隱瞞有關用途。周達權及黃偉強其後獲准保釋，同月
１２日，黎智英再遭警方國安處引用港版國安法，起訴他勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，
解往西九龍裁判法院提堂，惟法庭下令要他還柙至今年４月１６日再訊。
　　被警方指涉嫌「串謀欺詐」的行政總裁張劍虹，昨日到秀茂坪警署報到後，獲准續保離開。
黎智英長子黎見恩涉嫌串謀欺詐、次子黎耀恩涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。二人
下午報到後均獲續保，三人全部５月再到警署報到。（ｃｌ）（ｚｚ）

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