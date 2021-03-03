【夜期時段】即月期指最新報２９６７９點，跌５點，低水２０１點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９７００點，升１６點，低水

１８０點，最新報２９６７９點，跌５點，低水２０１點，合約成交５０８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１６２１點，跌４點，低水４５點，最新報１１６２２點

，跌３點，低水４４點，合約成交３７８張。

