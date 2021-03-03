《匯思－余偉文》金管局：正就南向通與人行緊密溝通，冀早日啟動

《匯思》香港股市的「威水史」已廣為人知，是全球最蓬勃、最活躍的股票市場之一：



－新股集資方面，香港的集資額在過去１２年有７年名列榜首。



－短短３年左右，香港已成為全球第二大生物科技公司集資中心。



－與上海和深圳兩地股票通所發揮的推動力，加上近年新經濟企業來港上市的熱潮，顯著促

進了香港股市的二級市場交易。



相比之下，坊間不少人認為香港的債市發展相對較慢，落後於其他金融產品市場及區內競爭

對手。但實情是否如此，最有發言權的還是事實與數據。適逢國際資本市場協會（ＩＣＭＡ）

（一個旨在推廣最佳市場作業方法，以促進國際資本市場運作的獨立國際行業組織）剛發表了一

份關於亞洲國際債券市場的研究報告１，就讓我們看看當中的一些研究結果：



ＩＣＭＡ指出債券的發行地點可以用不同指標界定，例如安排地點、上市地點等。其中，債

券發行的安排與執行活動涵蓋債券結構設計、簿記建檔及分配的整個過程，佔發債流程近８０％

的附加值，所以是一個十分重要的指標。就這一指標而言，香港是亞洲區安排國際債券發行最具

規模的中心，佔２０２０年亞洲國際債券發行額的３４％（按安排量計為１９６０億美元），其

次是美國（１８％）、英國（１７％）及新加坡（５％）。



香港在安排首次債券發行方面，亦明顯領先於其他主要國際金融中心，佔亞洲市場的７５％

（１８０億美元），高於新加坡（９％）及英國（５％）。首次發債一直是帶動亞洲債券市場增

長的主要動力之一。由於發債人日後再次發債時，往往傾向選擇同一地點，故首次發債是反映該

市場未來增長的重要指標。



以上市地點計，香港亦排名第二（２８％），領先盧森堡（１７％）及英國（４％），僅稍

遜於名列榜首的新加坡（３１％）。



ＩＣＭＡ報告的這些數字的確令人鼓舞。相比本地債券發行，國際債券發行不限發債人國別

、債券幣種、投資者所在地區，因此是評估國際金融中心實力更適合的參考指標。換言之，

ＩＣＭＡ的最新研究結果充分印證了香港作為亞洲國際債券中心的領先地位。



＊正就南向通框架與人行緊密溝通，冀早日啟動＊



在現有的良好基礎上，我們會再接再厲，充分把握兩方面的機遇，為香港債市開拓更大的發

展前景。



首先是「債券通」。「債券通」推出至今不足４年，成績斐然。２０１７年「北向通」開通

以來，隨著全球投資者對中國銀行間債券市場（ＣＩＢＭ）的興趣日濃加上早期對資本外流的顧

慮有所緩解，得以循序漸進擴容。「債券通」目前已吸引全球２４００多間機構投資者參與，並

促成中國國債納入一系列主要全球債券指數（例如彭博巴克萊全球綜合指數及摩根大通全球新興

市場政府債券指數）。２０２０年，「債券通」日均成交額接近３００億元人民幣，佔海外投資

者在ＣＩＢＭ總成交額的５２％。「債券通」廣受歡迎，說明香港依然是投資內地市場的首選渠

道。「債券通」下一步的發展是推出「南向通」，為內地投資者透過香港進入國際債券市場開拓

全新的渠道。我們正就「南向通」的框架與中國人民銀行緊密溝通，期望早日正式啟動，請大家

拭目以待。隨？中國債券在環球投資者投資組合中所佔比例日益增加以及「債券通」雙向交易的

落實，將吸引更多金融機構擴充其在港債券安排和交易業務，有助於進一步鞏固香港在亞洲債市

的領導地位。



金管局在「債券通」的發展方面一直擔當重要角色。現時所有「北向通」交易都是透過債務

工具中央結算系統（ＣＭＵ）進行，並以該系統作為國際投資者投資ＣＩＢＭ債券的中央證券託

管機構。我們計劃進一步將ＣＭＵ的系統及服務升級，以配合「北向通」交易不斷增長的需求，

並為開展「南向通」交易做準備。我們相信，「債券通」將有助吸引更多境外及內地投資者以及

發債人來港進行債券業務，為ＣＭＵ系統發展成為亞洲區的國際中央證券託管機構提供契機。



＊錄債發行計劃借貸上限倍增至２０００億＊



第二是綠色及可持續債券市場。全球綠色債券市場在過去１０年間快速增長，至２０２０年

達到２７００億美元的規模。香港是這個市場的先行者，早在２０１８年就推出了「綠色債券資

助計劃」。政府《財政預算案》最近公布了新的「綠色和可持續金融資助計劃」，集中資助綠色

及可持續債券發行人及借款人，並會擴大合資格的產品、外部評審機構及支出的範圍。特區政府

同時身體力行，自２０１９年至今已發行兩批符合ＩＣＭＡ「綠色債券原則」的綠色債券，發揮

示範作用，並建立了基準收益率曲線。最近發行的３０年期綠色債券，更是亞洲區內政府發行年

期最長的綠色債券；同時成立的「全球中期票據發行計劃」是全球首個專為發行綠色債券而設的

政府類別的發債計劃。由於市場反應熱烈，我們計劃將整體借貸上限倍增至２０００億港元，提

供更大的空間，嘗試擴大日後綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道。



截至２０１９年底，香港已安排和發行了２６０億美元的綠色債券，其中不少由內地及海外

實體發行。雖然２０２０年的最新數據仍未公布，但據我們估算，去年香港的綠債發行在新冠疫

情的影響下仍保持強勁的勢頭。我們同時留意到發行人和產品也日趨多元，並預計市場的增長勢

頭將持續下去。內地最近公布了在２０６０年實現「碳中和」的目標，香港在綠色債券發行方面

緊貼國際標準，是籌集國際投資者綠色資金的理想平台，支持國家實現這個重大目標。我們正研

究如何具體著手促進這個進程，尤其是在大灣區內。



＊策略小組制定債券市場發展策略＊



儘管香港債市表現理想，但我們不能有絲毫鬆懈。正如ＩＣＭＡ報告所指出，與歐美等成熟

市場相比，亞洲債券市場整體規模偏小，多元化程度亦較低；二級市場的交易較局限於發行人所

在地，造成流動性分散的現象；電子交易的滲透率亦落後於歐美等地。另一國際趨勢是交易所買

賣債券基金及私募債權基金等新興定息產品湧現，促使我們重新審視對市場界限的認知，思量對

現行政策的潛在影響。



財政司司長在最新一份《財政預算案》中宣布，將領導一個策略小組，為促進香港債券市場

的多元化發展建立路線圖。我們相信策略小組在制定政策與策略時，定會充分考慮上文提及的最

新發展機遇。



香港金融管理局

總裁

余偉文

２０２１年３月３日

