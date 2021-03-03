【香港政情】路透：梁振英不排除再參選特首

《經濟通通訊社３日專訊》前行政長官、全國政協副主席梁振英接受《路透》訪問時表示，

不排除再度參選特首的可能。他稱：「我願盡全力為香港及國家服務。」

梁振英在２０１２年的特首選舉中，以６８９票當選特首，任內曾發生反國教事件、雨傘運

動，以及旺角騷亂等事件，直至２０１６年１２月梁振英宣布因家庭原因，放棄爭取連任，任期

至２０１７年６月３０日完結。（ｂｉ）

