《錢來自有方－陳玉麗》「香港理財月」增強市民數碼理財能力

《錢來自有方》投資者及理財教育委員會（投委會）最新「數碼理財服務使用情況調查」，

顯示市民加快採用數碼理財服務，在數碼發展以及社交媒體日漸普及的同時，市民面對網上騙案

的威脅正在增加。

調查發現四分之三（７５％）受訪者表示在去年曾經使用數碼理財服務，最常用的分別是網

上銀行（７０％）、網上支付（５７％）和網上投資（４３％）。約一半受訪者表示在２０２０

年較前一年更頻密使用數碼理財服務，尤其網上支付。

網上活動頻繁，有近半（４７％）受訪者表示曾遇網上騙案，近一成（９％）更因此而蒙受

金錢損失，平均損失金額逾一萬七千港元。受訪者最常遇到的網上騙案包括以偽冒電郵或電話套

取銀行戶口資料（２６％）、網上購物騙案（１２％）及以偽冒電郵要求轉帳（１０％）。

有見及此，投委會推出「香港理財月２０２１」提高公眾對網絡詐騙的關注。因應疫情關係

，大部分活動將於網上進行，主題覆蓋網上理財、網上投資、防騙及網絡安全。

活動重點包括：



－反網絡詐騙測試：測試大眾對金融騙案的認識，是否容易成為受害人

－Ｆａｃｅｂｏｏｋ直播講座：拆解社交媒體唱高散貨的手法、探討虛擬銀行與傳統銀行的分別

以及金融科技如何影響個人投資

－世界理財周專頁：提供學童及年輕人相關的金錢管理資源

－金錢管理大挑戰：邀請全港小學生、中學生和大專生？加，展示他們的金錢管理知識

－網上理財好幫手資源套：協助在職人士處理疫情期間遇到的財務挑戰

－親子理財網上講座：協助家長學習教導子女使用電子貨幣

－退休理財入門字典：幫助退休人士了解退休理財的入門知識

－職場錢途網上工作坊：協助大專生學習個人理財技巧，應付日後職場需要



公眾可瀏覽「香港理財月２０２１」網址（ｗｗｗ﹒ｍｏｎｅｙｍｏｎｔｈ﹒ｈｋ）查閱豐

富的學習活動，免費參加。

《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管 陳玉麗》

