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即市新聞

03/03/2021 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》「香港理財月」增強市民數碼理財能力

　　《錢來自有方》投資者及理財教育委員會（投委會）最新「數碼理財服務使用情況調查」，
顯示市民加快採用數碼理財服務，在數碼發展以及社交媒體日漸普及的同時，市民面對網上騙案
的威脅正在增加。
　　調查發現四分之三（７５％）受訪者表示在去年曾經使用數碼理財服務，最常用的分別是網
上銀行（７０％）、網上支付（５７％）和網上投資（４３％）。約一半受訪者表示在２０２０
年較前一年更頻密使用數碼理財服務，尤其網上支付。
　　網上活動頻繁，有近半（４７％）受訪者表示曾遇網上騙案，近一成（９％）更因此而蒙受
金錢損失，平均損失金額逾一萬七千港元。受訪者最常遇到的網上騙案包括以偽冒電郵或電話套
取銀行戶口資料（２６％）、網上購物騙案（１２％）及以偽冒電郵要求轉帳（１０％）。
　　有見及此，投委會推出「香港理財月２０２１」提高公眾對網絡詐騙的關注。因應疫情關係
，大部分活動將於網上進行，主題覆蓋網上理財、網上投資、防騙及網絡安全。
活動重點包括：

－反網絡詐騙測試：測試大眾對金融騙案的認識，是否容易成為受害人
－Ｆａｃｅｂｏｏｋ直播講座：拆解社交媒體唱高散貨的手法、探討虛擬銀行與傳統銀行的分別
以及金融科技如何影響個人投資
－世界理財周專頁：提供學童及年輕人相關的金錢管理資源
－金錢管理大挑戰：邀請全港小學生、中學生和大專生？加，展示他們的金錢管理知識
－網上理財好幫手資源套：協助在職人士處理疫情期間遇到的財務挑戰
－親子理財網上講座：協助家長學習教導子女使用電子貨幣
－退休理財入門字典：幫助退休人士了解退休理財的入門知識
－職場錢途網上工作坊：協助大專生學習個人理財技巧，應付日後職場需要

　　公眾可瀏覽「香港理財月２０２１」網址（ｗｗｗ﹒ｍｏｎｅｙｍｏｎｔｈ﹒ｈｋ）查閱豐
富的學習活動，免費參加。
《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管　陳玉麗》

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