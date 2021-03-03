內銀、濠賭等舊經濟股撐市，港股揚７８４點報２９８８０企廿天線

《經濟通通訊社３日專訊》美股周二（２日）受蘋果和特斯拉等科技股下挫走軟，港股受舊

經濟股帶動，今日高開高走，當中以內銀股及濠賭股升幅較為顯著。恆指午後升幅擴大，一度高

見２９９１２，收復２０天線（約２９８５９）。全日升７８４點或升２﹒７０％，報

２９８８０，１０天（約２９９３９）仍見阻力。國企指數報１１６６６，升３０４點或升

２﹒６８％，主板成交１８５０﹒２３億元，減少逾２０％。恆生科技指數報９３６６，升

１０８點或升１﹒１７％。

內地股市齊升。全國政協會議將於明日開幕，會期為六天半。會前金融板塊今日集體拉漲撐

市，上證綜合指數報３５７６，升６８點或升１﹒９５％；深證成份指數報１４９３２，升

１８１點或升１﹒２３％。兩市全日成交８６３２億元人民幣，按日減少５﹒９％。

藍籌股方面，匯控（００００５）擬發行２０億美元永久後償或可轉換證券，收升

２﹒６６４％，報４６﹒２５元。歐冠昇任行政總裁獲證監會核准，港交所（００３８８）揚升

２﹒１３３％，報４９８元。本港一名６３歲男子上星期五（２６日）在接種科興新型冠狀病毒

疫苗後，星期日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。有份投資

科興疫苗的中生製藥（０１１７７）全日挫跌２﹒８７０％，報８﹒８元，為最差表現藍籌。

科技股榮辱互見，ＡＴＭＸＪ當中，騰訊（００７００）有份投資的遊戲開發商Ｅｐｉｃ

Ｇａｍｅｓ收購大熱遊戲開發商Ｔｏｎｉｃ Ｇａｍｅｓ Ｇｒｏｕｐ，帶動騰訊股價升

３﹒５８２％，報７２３元。另外，有傳人行不滿螞蟻只分享小量消費者數據，阿里巴巴

（０９９８８）亦升１﹒３０８％，報２３２﹒４元。深圳美團優選涉違反《價格法》規定，被

處以１５０萬元人民幣罰款的行政處罰，美團（０３６９０）仍升２﹒８１５％，報３７２﹒６

元。



＊銀娛領跑，內銀股普遍上揚＊



賭股反彈，澳門宣布取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求。摩通發表報告，認

為改變對需求影響有限，但從復甦進展積極，指濠賭股仍有上漲空間。銀娛（０００２７）領跑

，揚７﹒６５９％，報７４﹒５元，為最佳表現藍籌；金沙（０１９２８）升５﹒４７８％，報

３７﹒５５元；新濠（００２００）升６﹒１５０％，報１７﹒２６元；永利澳門

（０１１２８）升３﹒９６２％，報１５﹒２２元。

資金湧入舊經濟股，加上野村國際首席中國經濟學家陸挺發表報告稱，預計２０２１年中國

既不會上調也不會降低政策利率和存款準備金率，內銀股普遍上揚，招行（０３９６８）揚

７﹒８８３％，報６２﹒９５元；工行（０１３９８）升５﹒８１２％，報５﹒２８元；郵儲行

（０１６５８）漲６﹒７３６％，報６﹒１８元，中行（０３９８８）升４﹒０８９％，報

２﹒８元；建行（００９３９）揚５﹒６１１％，報６﹒４元。



＊金屬資源股受捧，鋼鐵股均漲逾一成＊



內地螺紋鋼上日升２％後，今日接力造好，創２０１１年８月４日後最高，鋼鐵股齊炒上，

中國東方（００５８１）升起１４﹒７７３％，報３﹒０３０元；重鋼（０１０５３）上揚

１４﹒１５９％，報１﹒２９０元；鞍鋼（００３４７）飆１４﹒８３５％，報４﹒１８０元，

而馬鋼（００３２３）亦升１１﹒８３７％，報２﹒７４元。

期鋁連跌兩日後回勇，隔晚曾飆半成，高見每噸２２２７﹒５美元，收升４﹒８％，報

２２２３美元。今早亞洲時段續升，現報２２２８﹒７５美元。金屬資源股受捧，今日公布業績

的五礦資源（０１２０８）漲９﹒７８７％，報５﹒１６元；中鋁（０２６００）升

１３﹒２２３％，報４﹒１１元；贛鋒（０１７７２）走高５﹒５１３％，報１１１元；紫金

（０２８９９）漲１０﹒５９２％，報１２﹒３２元；洛鉬（０３９９３）揚升６﹒５７４％，

報６﹒１６元。



＊中資電訊及券商股受捧，賽生藥業首掛平招股價＊



摩根士丹利發表研究報告指，預期中國電訊行業第四季服務收入按年升４﹒１％；予三間電

訊運營商「優於大市」評級，維持中移動（００９４１）為行業首選。中資電訊股受捧，昨天獲

北水淨買入８﹒６５億元的中移動飆２﹒２７３％，報５６﹒２５元；中電信（００７２８）升

５﹒０３９％，報２﹒７１元；中聯通（００７６２）上升３﹒３６６％，報５﹒２２元。另外

，該行指，中國鐵塔（００７８８）股息具潛在上行空間，料股息發放率可達６５％。中國鐵塔

亦升２﹒６０９％，報１﹒１８元。

上海證監局近日召開轄區證券公司合規總監座談會，總結研判轄區證券公司合規管理形勢，

部署轄區合規管理工作。券商股份普遍上揚，中信証券（０６０３０）揚３﹒０４９％，報

１６﹒９元、中金（０３９０８）升２﹒７００％，報１８﹒２６元、中信建投（０６０６６）

漲２﹒７６７％，報１０﹒４元，民銀資本（０１１４１）彈１﹒６２６％，報０﹒１２５元；

海通證券（０６８３７）走高１﹒９５８％，報７﹒２９元。

今日首掛的賽生藥業（０６６００）開報１８﹒５元，全日收報１８﹒８元，與招股價相同

。該股公開發售獲超額認購１０６７倍，一手中籤率３％。（ｋｉ）

