《鍾之日記》迎兩會，魚缸升

《鍾之日記》３月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隨著明日（４日）全國政協會議開幕，全國人大５日開幕，中港魚缸正式進入兩會行情，今

日兩地股市均高收迎兩會。

考慮到疫情防控要求，今年兩會亦如去年般縮短會期，全國政協新聞發言人郭衛民宣布，今

年政協會期六天半，３月１０日下午閉幕。根據慣例，全國人大將在１１日閉幕。

魚缸進入兩會維穩行情，滬深股市在銀行股為首的金融股爆發之下，低開後快速反彈，更愈

升愈急，滬綜指累計全日漲１﹒９５％，報３５７６﹒９點，創２月９日以來最大單日升幅；深

成指升１﹒２３％。兩市全日成交８６３２億元人民幣，按日減少５﹒９％，外資循陸股通淨流

入９０億元人民幣，流入規模為２月１９日以來最大。

香江魚缸今日由內銀股及濠賭股力撐，恆指午後升幅擴大，一度高見２９９１２，衝三萬，

全日升７８４點或升２﹒７０％，報２９８８０。主板成交１８５０億元，減少逾２０％。

澳門宣布取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求。摩通發表報告，認為改變對需

求影響有限，但從復甦進展積極，指濠賭股仍有上漲空間。銀娛（０００２７）揚７％，為最佳

表現藍籌。



＊社區團購平台被罰，美團卻隨市轉燈＊



國家市場監管總局今日公布，依法對國家市場監管總局今日公布，橙心優選、多多買菜、美

團優選和十薈團，四家社區團購平台的企業分別處以頂格１５０萬元人民幣罰款的行政處罰；對

食享會處以５０萬元人民幣罰款的行政處罰。

這些平台被指在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對

手或者獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的生產經營秩序，損害了其他經營者的合

法權益。此外，利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易。

針對市場監管總局的行政處罰，美團（０３６９０）旗下的美團優選回應稱，高度重視誠懇

接受，加強整改。滴滴旗下的橙心優選、拼多多旗下的多多買菜亦回應指，將對所涉問題進行全

面、積極整改。

隔晚蘋果和特斯拉等科技股下挫，拖累本港新經濟股今早普遍偏軟。美團（０３６９０）早

段曾挫逾２﹒６％，雖然今次反壟斷利器劍指社區團購，惟美團午後卻隨市轉燈，收漲２﹒８％

報３７２﹒６元。

其餘的ＡＴＸ亦反彈，騰訊控股（００７００）以全日高位７２３元收市，漲３﹒６％；小

米（０１８１０）升１﹒５％；阿里（０９９８８）亦揚１％，收復２３０元，報２３２﹒４元

。



＊野村料利率不變，內銀領漲Ｖ彈＊



野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺表示，預計今年中國既不會上調也不會降低政策利率

和存款準備金率；一些社交媒體將昨日（２日）銀保監主席郭樹清的言論解讀為政策利率上升是

一種誤讀。郭樹清當日在國新辦發布會上表示，因為今年整個市場利率在回升，估計貸款的利率

也會有回升，可能會有所調整。該表述主要指前期貸款、財政貼息等政策會逐步退出，而非「口

頭加息」。

此外，中央整頓互聯網貸款業務亦有利內銀日後發展。花旗集團早前發表報告，指中國最新

針對商業銀行互聯網貸款的政策將利好全國性銀行，地方性銀行則因不得通過互聯網貸款跨區域

經營等約束而承壓；又指新規可以防止銀行過度依賴第三方助貸機構進行信用評估，並降低系統

風險。

內銀股反覆低迷幾日後，今日終翻身強力反彈，其中，建設銀行（００９３９）走高

５﹒６１％，工商銀行（０１３９８）急升５﹒８％，中國銀行（０３９８８）漲４﹒１％，三

股合計貢獻恆指逾百點升幅。農業銀行（０１２８８）跟升６﹒８％，招商銀行（０３９６８）

亦飆７﹒９％。



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