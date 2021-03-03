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即市新聞

03/03/2021 17:00

《鍾之日記》迎兩會，魚缸升

　　《鍾之日記》３月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　隨著明日（４日）全國政協會議開幕，全國人大５日開幕，中港魚缸正式進入兩會行情，今
日兩地股市均高收迎兩會。
　　考慮到疫情防控要求，今年兩會亦如去年般縮短會期，全國政協新聞發言人郭衛民宣布，今
年政協會期六天半，３月１０日下午閉幕。根據慣例，全國人大將在１１日閉幕。
　　魚缸進入兩會維穩行情，滬深股市在銀行股為首的金融股爆發之下，低開後快速反彈，更愈
升愈急，滬綜指累計全日漲１﹒９５％，報３５７６﹒９點，創２月９日以來最大單日升幅；深
成指升１﹒２３％。兩市全日成交８６３２億元人民幣，按日減少５﹒９％，外資循陸股通淨流
入９０億元人民幣，流入規模為２月１９日以來最大。
　　香江魚缸今日由內銀股及濠賭股力撐，恆指午後升幅擴大，一度高見２９９１２，衝三萬，
全日升７８４點或升２﹒７０％，報２９８８０。主板成交１８５０億元，減少逾２０％。
　　澳門宣布取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求。摩通發表報告，認為改變對需
求影響有限，但從復甦進展積極，指濠賭股仍有上漲空間。銀娛（０００２７）揚７％，為最佳
表現藍籌。
　　
＊社區團購平台被罰，美團卻隨市轉燈＊
　　
　　國家市場監管總局今日公布，依法對國家市場監管總局今日公布，橙心優選、多多買菜、美
團優選和十薈團，四家社區團購平台的企業分別處以頂格１５０萬元人民幣罰款的行政處罰；對
食享會處以５０萬元人民幣罰款的行政處罰。　
　　這些平台被指在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對
手或者獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的生產經營秩序，損害了其他經營者的合
法權益。此外，利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易。
　　針對市場監管總局的行政處罰，美團（０３６９０）旗下的美團優選回應稱，高度重視誠懇
接受，加強整改。滴滴旗下的橙心優選、拼多多旗下的多多買菜亦回應指，將對所涉問題進行全
面、積極整改。
　　隔晚蘋果和特斯拉等科技股下挫，拖累本港新經濟股今早普遍偏軟。美團（０３６９０）早
段曾挫逾２﹒６％，雖然今次反壟斷利器劍指社區團購，惟美團午後卻隨市轉燈，收漲２﹒８％
報３７２﹒６元。
　　其餘的ＡＴＸ亦反彈，騰訊控股（００７００）以全日高位７２３元收市，漲３﹒６％；小
米（０１８１０）升１﹒５％；阿里（０９９８８）亦揚１％，收復２３０元，報２３２﹒４元


＊野村料利率不變，內銀領漲Ｖ彈＊

　　野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺表示，預計今年中國既不會上調也不會降低政策利率
和存款準備金率；一些社交媒體將昨日（２日）銀保監主席郭樹清的言論解讀為政策利率上升是
一種誤讀。郭樹清當日在國新辦發布會上表示，因為今年整個市場利率在回升，估計貸款的利率
也會有回升，可能會有所調整。該表述主要指前期貸款、財政貼息等政策會逐步退出，而非「口
頭加息」。
　　此外，中央整頓互聯網貸款業務亦有利內銀日後發展。花旗集團早前發表報告，指中國最新
針對商業銀行互聯網貸款的政策將利好全國性銀行，地方性銀行則因不得通過互聯網貸款跨區域
經營等約束而承壓；又指新規可以防止銀行過度依賴第三方助貸機構進行信用評估，並降低系統
風險。
　　內銀股反覆低迷幾日後，今日終翻身強力反彈，其中，建設銀行（００９３９）走高
５﹒６１％，工商銀行（０１３９８）急升５﹒８％，中國銀行（０３９８８）漲４﹒１％，三
股合計貢獻恆指逾百點升幅。農業銀行（０１２８８）跟升６﹒８％，招商銀行（０３９６８）
亦飆７﹒９％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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